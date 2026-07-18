La agridulce despedida de Sonsoles Ónega a su cuarta temporada en Antena 3 tras "un año de corazón partido"

Sonsoles Ónega ha despedido la temporada de 'Y ahora Sonsoles' este viernes 17 de julio. A partir del próximo lunes será Pepa Romero la que coja las riendas del programa vespertino de Antena 3, como viene siendo habitual durante las vacaciones de la presentadora titular.

En los últimos minutos de la entrega de este viernes, la periodista ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que forman parte del equipo. Las que no se ven, pero sin las cuales no sería posible hacer el programa cada día. "Ya nos vamos. Sois un equipo maravilloso", ha empezado diciendo, visiblemente emocionada, Sonsoles Ónega.

"Acabamos la cuarta temporada, vamos a por la quinta con las ganas de siempre, la verdad, pero sabiendo más. Todo lo que hemos aprendido y alguna cosa más. Ha sido un año de corazón partido, de excesos, de algún dolor irreparable", ha proseguido, haciendo referencia a la muerte de su padre, Fernando Ónega, "pero también de todas las alegrías que nos dan ustedes, así es que sí, me voy un ratito a vaciar el depósito de las emociones para llenarla de fuerzas y volver a por todas".

"Gracias al equipo de aquí, y allí arriba a todo el equipo de redacción con Andrea Olivas a la cabeza, con las niñas y los niños que me aguantan cada día. Se quedan a partir del lunes con Pepa Romero", ha concluido la conductora de 'Y ahora Sonsoles', que se tomará unas merecidas vacaciones hasta septiembre.

🤩@sonsolesonega se va de vacaciones... ¡pero esto no para!



Nuestra presentadora se despide durante unas semanas y hace balance de temporada. 👋#YAS17Jul ▶️ https://t.co/FUaXHdwvsl pic.twitter.com/mUBUnecbaQ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 17, 2026

El primer verano de Sonsoles Ónega sin la compañía de su padre

Este será un verano agridulce para Sonsoles Ónega. Por un lado, está feliz con su actual pareja, Juan, del que ha dicho que es "el hombre de mi vida". Por otro lado, el pasado mes de marzo murió su padre y maestro, el veterano periodista Fernando Ónega. En su reaparición en el programa de Antena 3 tras el fallecimiento, la escritora no puedo evitar romperse al recordarle: "Gracias a todos lo que habéis sentido la muerte de mi padre. Gracias a los que intentaron cuidarle hasta el final".

"Gracias por las hermosas palabras que han reconocido lo que hizo ese niño de aldea, periodista y gallego, sin saber qué iba primero", continuó con la voz entrecortada. "Ahora que no está, hemos descubierto que ha sido un poco padre de todos los que nos dedicamos a este oficio de contarles la vida. Somos muchos los huérfanos de su mirada azul, de su consejo acertado, de su manera de hacer periodismo. Gracias por arroparnos en cada abrazo de consuelo, que no devuelve la vida, pero alivia el dolor de la muerte", concluyó la presentadora, sin poder contener la lágrimas.