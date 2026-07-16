El abuelo de Pedro Porro sale a la palestra y conmueve al irrumpir con este mensaje en 'Y ahora Sonsoles' ante la final del Mundial

El extremeño Pedro Porro se ha convertido en uno de los jugadores clave durante la recta final del Mundial de Fútbol 2026 después de que marcase el segundo gol en el Francia-España con el que La Roja se ha clasificado para la gran final de este domingo, en la que medirán fuerzas contra Argentina. Y este miércoles, en plena ola de celebración, el abuelo del futbolista protagonizó un emotivo momento durante su conexión en directo con 'Y ahora Sonsoles', con una intervención cargada de lágrimas.

José Domingo Bueno, el abuelo de la estrella de la Selección, atendía a las cámaras del magacín de Antena 3 este miércoles desde el salón de su casa en Don Benito, Badajoz. Y cuando le preguntaron por la fuerza que le estaba enviando a su nieto desde su tierra, el entrevistado no pudo contener las lágrimas al recordar a su esposa fallecida. "La abuela también le echa una mano muy grande", logró decir antes de comenzar a llorar.

El abuelo de Pedro Porro firma una entrañable escena en 'Y ahora Sonsoles' animando a su nieto: "¡Nos vamos a traer la copa!"

"Daría la vida para que ella viera esto", aseguró ante una Sonsoles Ónega conmovida por la escena, que también contaba con la madre de Pedro Porro, Eva Sauceda, en directo desde Dallas, Estados Unidos. "Y lo está viendo", aseguró la presentadora. "Papá te estoy viendo", le advirtió entonces la hija del entrevistado tratando de calmarlo. "Estoy muy emocionado hija mía, son muchas entrevistas pero esta es una de las mejores que he tenido. ¡Que nos vamos a traer la copa hija!", aseguró eufórico despertando aplausos en plató.

"Lo mismo da Argentina que vayan los ingleses, me da exactamente igual", insistió el abuelo del futbolista, que también compartió con la audiencia cómo vivió el histórico partido contra Francia. "Yo lo vi aquí en mi casa con mis otras dos hijas, mis nietas, mi hijos, mis yernos. En fin, lo vimos todos aquí y cuando terminó el partido en la calle no había quién pusiese un pie. Estaba completamente lleno esto", desveló ante las cámaras.

Aún emocionado, el abuelo de Pedro Porro no dudó en colmar de halagos a su nieto. "Lloré por dentro, lloré por fuera y esto es la ilusión más grande de mi vida. Que él triunfe, porque él se lo merece, porque es un buen hijo, un buen nieto y la verdad es bueno", aseguró el entrevistado entre aplausos. "Se emociona mucho, no llores papá", señaló su hija en videollamada.

"Ella conoce a su padre, todos los días cuatro, cinco, seis reporteros aquí en casa. Todo el mundo aquí", llegó a esgrimir el anciano, quejándose por la constante presencia de medios en su casa desde que arrancó el Mundial de fútbol. "Mi hija sabe cómo estoy yo, estoy operado de corazón, luego los pulmones no andan bien y estoy un poco delicado, pero bueno, por mi nieto hago lo que haga falta", explicó poco después para centrarse de lleno en el triunfo de La Roja.