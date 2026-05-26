UTECA anuncia una demanda contra RTVE por "competencia desleal" en la comercialización del Mundial de Fútbol 2026

UTECA no se da por vencida en su guerra contra RTVE por la comercialización del Mundial 2026, que la cadena pública emitirá en abierto entre el 11 de junio y el 19 de julio con la emisión de los partidos de España así como el encuentro principal de cada jornada.

Después de que RTVE haya enviado un comunicado este martes asegurando que la Justicia le ha dado la razón al descartar las medidas cautelares que pedían las televisiones privadas, desde UTECA han contestado con otra notificación anunciando su decisión de demandar a RTVE por competencia desleal por la comercialización de spots de patrocinadores no oficiales del Mundial de Fútbol 2026 a todo tipo de anunciantes.

De esta manera, la guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de 2026 sigue más que abierta pese a lo que ha vendido la cadena pública como una victoria en su comunicado de este martes.

Debido al interés de la información, replicamos de forma íntegra el texto que ha enviado UTECA anunciando su decisión de interponer una demanda mercantil contra RTVE de cara al evento deportivo que provocará que en los próximos meses La 1 pueda aumentar sus datos de audiencia.

Comunicado íntegro de UTECA

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) presentará próximamente una demanda mercantil contra RTVE por la comercialización de spots de patrocinadores no oficiales del Mundial de Fútbol 2026 a todo tipo de anunciantes, por entender que es una acción comercial contraria a la ley de financiación de RTVE de 2009, que estableció la retirada de la publicidad de la cadena pública.

Como ya advertimos, la desestimación de la petición de medidas cautelares para que RTVE cesara de forma inmediata, antes del comienzo del Mundial, la venta de spots a patrocinadores no oficiales, es un paso previo a la presentación de la demanda, que no prejuzga el fondo del asunto y que únicamente obliga a esperar a la sentencia final para la reparación del daño económico ocasionado por esa práctica de RTVE. Tal y como advertimos en el requerimiento enviado a la corporación pública en marzo, el paso definitivo es la presentación de la demanda mercantil contra RTVE por competencia desleal.

UTECA seguirá defendiendo en los tribunales la correcta aplicación de la ley de 2009 que acordó la retirada de la publicidad de RTVE, que desde entonces pasó a estar financiada por los Presupuestos Generales del Estado y por el 3% de los ingresos de las televisiones privadas, entre otros operadores.

UTECA viene advirtiendo que RTVE emite cada vez más publicidad contraviniendo el fondo y el espíritu de la ley de financiación de 2009 y reitera su determinación a defender sus derechos, teniendo en cuenta además que la publicidad es la única vía de financiación de las televisiones privadas.