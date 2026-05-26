La Justicia desestima las medidas cautelares solicitadas por UTECA por la comercialización del Mundial en RTVE

Después de que UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, a la que pertenecen también los dos grandes grupos audiovisuales privados -Mediaset y Atresmedia-, enviara un requerimiento a RTVE obligando al cese de la venta de publicidad de cara al Mundial de Fútbol 2026, la Corporación envió un contundente comunicado. Y ahora la Justicia ha dado la razón a RTVE al desestimar las medidas cautelares que solicitaron las televisiones privadas.

Así, tal y como publica RTVE en un comunicado y ha recogido Javier Ruiz al finalizar 'Mañaneros 360' este martes, la Justicia ha frenado de manera categórica la ofensiva impulsada por UTECA contra la comercialización del Mundial por parte de la corporación.

La Justicia da la razón a RTVE y frena la ofensiva de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) para paralizar la comercialización del Mundial de Fútbol.



🔸 El Tribunal desestima íntegramente las medidas cautelares solicitadas por la patronal de las televisiones… pic.twitter.com/VHhCWBjqKJ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 26, 2026

En un auto dictado por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid nº 19, se ha resuelto que "no ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por UTECA frente a RTVE". De modo, que las televisiones privadas ven frenado su intento de paralizar la comercialización del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que emitirá RTVE en abierto del 11 de junio al 19 de julio.

El auto del juez rechaza que exista una infracción clara en los paquetes comerciales diseñados por la corporación pública. El Magistrado subraya que "la oferta de la radiotelevisión pública cuenta con el importante antecedente de los criterios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

La resolución judicial toma en consideración que la CNMC ha respaldado de forma reiterada que RTVE está facultada para comercializar estos formatos de patrocinio televisivo y las comunicaciones comerciales asociadas y vinculadas a los mismos.

La Justicia no da la razón a UTECA

"El auto del Tribunal de Instancia es claro al no apreciar la urgencia de la supuesta infracción de la Ley de Competencia Desleal alegada por los operadores privados. La resolución dictamina que los argumentos de UTECA carecen de la rotundidad necesaria para justificar una intervención judicial que pretendía causar un grave impacto a la corporación pública estatal", defiende RTVE en su comunicado.

"Frente al agresivo requerimiento de las televisiones privadas, el juzgado ha concluido que la postura de RTVE se ampara en las excepciones de comercialización publicitaria asociadas a patrocinios validadas administrativamente", añaden.