Después de que UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, a la que pertenecen también los dos grandes grupos audiovisuales privados -Mediaset y Atresmedia-, enviara un requerimiento a RTVE obligando al cese de la venta de publicidad de cara al Mundial de Fútbol 2026, la Corporación ha contestado con contundencia en un comunicado en el que lejos de apaciguar las aguas se muestra aún más dura.

La corporación pública defiende la legalidad de su estrategia comercial en torno al Mundial de 2026 y acusa a la asociación de televisiones privadas de sostener una "interpretación restrictiva", que desde su punto de vista, no tiene respaldo jurídico.

Desde el principio del comunicado, RTVE defiende que ha actuado amparada en la adquisición de los derechos de emisión del Mundial de EEUU. "CRTVE ostenta legítimamente los derechos de explotación televisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud del contrato suscrito con la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) el 4 de agosto de 2025, que le habilita para desarrollar la explotación comercial y publicitaria vinculada a las retransmisiones de los partidos en los términos previstos contractualmente", recalcan.

Después, en su comunicado, la Corporación se escuda precisamente en el marco normativo aplicable y criterio de la CNMC desmontando así las acusaciones de UTECA en su requerimiento. "Mediante su Acuerdo CNS/DTSA/022/23, de 9 de febrero de 2023, la CNMC dio respuesta a la consulta planteada por CRTVE sobre el alcance de las comunicaciones comerciales permitidas, señalando expresamente que la Ley no exige que las fórmulas de explotación comercial formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal, salvo en supuestos muy concretos", defienden.

"Si bien UTECA estima que el actual artículo 7.2 b) LFCRTVE debe interpretarse en el sentido que de los patrocinios deben formar parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir, la CNMC ya señaló que la LFCRTVE no establece limitaciones en este sentido", prosiguen explicando en su escrito.

"Este pronunciamiento, emitido en un procedimiento instado por la propia UTECA y finalizado mediante el archivo del expediente, confirma que la interpretación restrictiva sostenida por dicha Asociación carece de respaldo en la normativa vigente", añaden al respecto.

RTVE defiende que son prácticas habituales en los eventos deportivos

Asimismo, RTVE defiende que su modelo comercial no es una excepción, sino una práctica consolidada en su operativa con grandes eventos deportivos y que son por tanto expresiones legítimas del modelo de patrocinio previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

"Al amparo de dicha habilitación, CRTVE ha venido aplicando estos mismos esquemas de explotación comercial en relación con diversos eventos deportivos —entre otros, la Copa del Rey de fútbol (temporadas 2024/2025 y 2025/2026), la Eurocopa femenina 2025, la UEFA Nations League 2025 y partidos de las selecciones nacionales— sin que tales prácticas hayan sido objeto de impugnación o cuestionamiento por parte de UTECA, lo que pone de manifiesto la normalidad de las mismas en el sector", destacan.

"Cabe añadir, asimismo, que las pretensiones formuladas por UTECA en relación con estas prácticas han sido ya objeto de valoración por la autoridad reguladora, habiendo sido desestimadas las medidas cautelares interesadas, sin que se haya apreciado fundamento suficiente para cuestionar la licitud de la actuación de CRTVE", prosiguen diciendo.

"Ustedes están realizando y difundiendo, con significada temeridad vistos los precedentes, manifestaciones e imputaciones inexactas sobre este prestador público que pueden ocasionarle daños sustantivos. Desde luego, somos conscientes que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público. En consecuencia, frente a tales manifestaciones, que podrían ser consideradas, en su caso, como actos de denigración de acuerdo con la definición legal, esta Corporación se reserva la posibilidad de acudir en amparo ante las instancias o los organismos judiciales competentes para defenderse", sentencian.

Por último, desde RTVE recuerdan a UTECA que "todas las fórmulas comerciales desarrolladas por CRTVE son objeto de revisión y aprobación por FIFA, titular originaria de los derechos, lo que garantiza la inexistencia de conflicto con los patrocinadores oficiales o categorías comerciales reservadas del evento".

"La actuación de CRTVE se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y al marco contractual aplicable, constituyendo un ejercicio legítimo de las facultades de explotación comercial asociadas a la adquisición de derechos deportivos. Sin perjuicio de lo anterior, determinadas manifestaciones públicas en relación con esta cuestión, en la medida en que pudieran ser lesivas para la reputación de este prestador público, podrán ser objeto de la correspondiente valoración jurídica, reservándose CRTVE el ejercicio de cuantas acciones le asistan en Derecho", concluyen.