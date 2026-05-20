¿Quiénes son Bayan y Miguel, nueva pareja de 'La Isla de las Tentaciones 10' con pasado en el reality de Telecinco?

'La Isla de las tentaciones' recibe este miércoles a una nueva pareja después de que Julia no aguantara más y le pidiera a Sandra Barneda la hoguera final. Así, después de que Julia y Luis hayan dejado un hueco en sus villas, el reality recibe a dos nuevos participantes.

Así, después de la salida de Julia y Luis, 'La isla de las tentaciones 10' recibirá a su séptima y última pareja después de una edición muy convulsa con una expulsión (José y Nerea) y otro abandono (Álex y Ainhoa).

Además se trata de una vieja conocida de 'La isla de las tentaciones'. Y es que la chica que llegará a Villa Deseo es Bayan Al Masri, concursante de la octava edición del reality, que vuelve a probar suerte después de caer en la tentación con Rubén Torres y de ser infiel a su ex, Eros.

Ahora, Bayan vuelve al programa de Telecinco junto a su novio, Miguel Martínez, con quien solo lleva 11 meses. Para él tampoco es nueva la aventura pues fue tentador en la séptima edición, aunque fue expulsado en la última criba antes de la gran final del programa.

Hace unos meses, Bayan ya se pronunciaba sobre la posibilidad de volver a 'La isla de las tentaciones' en 'En todas las salsas' y aunque en aquel momento aseguró que "no", parece que tan solo unos meses después se lo ha pensado mejor. "Yo lo quiero muchísimo, mi relación es sana y si quiero poner a prueba mi relación no la voy a poner sufriendo de esa manera", aseveraba la siria.

No obstante, pese a su negativa, Bayan dejaba un resquicio. "De todas formas, nunca digas nunca. En un 90% no. No es nuestra idea, queremos construir un futuro juntos, casarnos y muchas cosas que vienen", añadía la concursante en el programa de Mtmad en noviembre del año pasado en plena emisión de la novena edición del reality.