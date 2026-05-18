El actor Carlos Bardem abre fuego contra 'La Isla de las Tentaciones' y dicta una sentencia que va a traer cola

Carlos Bardem fue una de las estrellas invitadas de este domingo a 'Zero dramas', el 'personality show' conducido por Loles León en La 2. Y el actor, que compartió mesa durante su visita con Ana Morgade, Martirio y Mery Bas, no dudó en resolver una de las grandes preguntas de la noche lanzando un inesperado dardo a 'La isla de las tentaciones' y las dinámicas que se normalizan a través de formatos como el reality de tentadores y parejas de Telecinco.

"Ser swinger, ¿salva o dinamita la pareja?", planteaba Loles León en un punto de la noche a su plantel de invitados, recibiendo una respuesta unánime por la mayor parte de la mesa. "No sé yo si huir hacia delante es la mejor manera de salvar una pareja. Cambiar el menú puede dar una alegría pero cada uno es un mundo", advirtió Ana Morgade antes de que el hermano de Javier Bardem tomase la palabra.

Carlos Bardem apunta y dispara contra 'La isla de las tentaciones' sin dar nombres

"Yo creo que puede ser divertido y placentero, pero no muy efectivo", aseguró el actor, trasladando sus dudas sobre esta práctica a la presentadora, que desde un momento defendió la dinámica. "Te lo puedes pasar muy bien mientras fracasas en salvar a tu pareja, confiando en terceros la solución a tu problema", continuó explicando Carlos Bardem. "Ya que lo vamos a dejar, que sea riéndonos", añadía entonces Morgade.

¿El intercambio de pareja salva la pareja o la dinamita?



Nuestros invitados lo tienen muy claro. Martirio: “Hay que estar muy preparado, incluso con sincericidio”.#ZeroDramasLoles pic.twitter.com/MjNJhM8xhy — La 2 (@la2_tve) May 17, 2026

"Claro, alegría para el cuerpo. No creo que arregle nada, pero vamos a conocer gente", insistió el invitado. "Si tú tienes un problema de pareja y cifras en algo externo la salvación de una pareja es un error: 'Vamos a tener un hijo para salvar la pareja', mal, pobre chaval", explicó entonces el actor antes de lanzar un inesperado dardo a 'La isla de las tentaciones' que no pasó desapercibido en la mesa.

"Vamos a ir a una isla que tú te vas a una casa con unos señores y yo a una casa con unas señoras para salvar nuestra pareja', peor", señaló el invitado echando por tierra la base de la que parte el popular formato de Telecinco, que es "fortalecer" las relaciones de sus concursantes poniendo a prueba su amor ante posibles infidelidades. "¿De qué programa hablará?", señaló Ana Morgade entre risas.

"Yo creo que hay que estar muy preparado, hay que hablarlo antes con la pareja y estar los dos absolutamente de acuerdo. No se puede hacer porque él o ella quiera e ir tú porque entonces hay masoquismo, victimismo, dolor... Eso de sano no tiene nada", terminó añadiendo Martirio en referencia al tema.