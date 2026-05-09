RTVE anuncia la retirada de la programación habitual este fin de semana en La 2 por una oferta especial

RTVE sigue moviendo la programación de La 2 tras renovar toda su parrilla de prime time la semana pasada. En este caso, la cadena pública se verá obligada a levantar de su parrilla el programa 'Tesoros de la tele' este domingo para ofrecer justo después de 'Zero Dramas', la gala de los Premios Platino.

De esta manera, el programa dirigido por Pedro Santos ('Viaje al centro de la tele') y que rescata del archivo histórico algunos de los momentos más recordados de la historia de RTVE, hará un descanso en su emisión después de regresar en el mes de marzo con una nueva temporada haciendo tándem con el talk show que conduce cada domingo Loles León.

Así, 'Zero Dramas' se mantendrá en emisión en su horario original con una nueva entrega en La 2 y será justo después, a partir de las 23:45 horas, cuando la cadena retransmita en diferido la XIII edición de los Premios Platino alargándose hasta las 2:30 horas de la madrugada.

Con ello, 'Tesoros de la tele' dejará su hueco en la parrilla de La 2 temporalmente hasta regresar a su horario habitual el próximo domingo 17 de mayo para seguir haciendo tándem con el formato que conduce Loles León.

Así queda la programación de La 2 este domingo 10 de mayo:

21:30 horas - 'Imprescindibles': Rosa María Calaf

22:25 horas - 'Zero Dramas': Pornografía, relaciones de expareja y sexualidad

23:45 horas - XIII Edición Premios Platino

02:35 horas - Documental: 'El engaño: La Segunda Guerra Mundial'

Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres, presentadores de los Premios Platino

La 2 y RTVE Play ofrecerán este domingo la gala de entrega de los XIII Premios Platino, que celebra lo mejor del cine y las series de ambos lados del Atlántico. La ceremonia será el sábado en Parque Xcaret de Riviera Maya (México), con Tony Grox & LUCYCALYS entre las actuaciones musicales, y la llegada de las estrellas a la alfombra roja emitida en directo en RTVE Play.

La gala podrá verse el domingo a partir de las 23:30 horas en La 2 y RTVE Play. Estará conducida por la actriz y presentadora de RTVE Cayetana Guillén Cuervo y el actor colombiano Carlos Torres. Además, la gran fiesta del audiovisual iberoamericano contará con las actuaciones de María Becerra, Camilo, Manuel Carrasco y Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026.

Además, la plataforma online de RTVE ofrecerá la alfombra roja en directo, en la madrugada del sábado al domingo, de 01:00 a 02:00 horas. RTVE Play también ha publicado una colección sobre los Premios Platino con películas, documentales y series galardonadas en anteriores ediciones, como '20.000 especies de abejas', 'Cinco Lobitos', 'Robot Dreams', 'Competencia Oficial' o 'El Ministerio del Tiempo'.