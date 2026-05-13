Alba Carrillo abre fuego con Benita y cuestiona su puesto en TVE: "La tele pública no se puede gestionar con el romerito"

Tras ofrecer una extensa explicación sobre su polémica con Televisión Española a principios de semana, Alba Carrillo ha terminado estallando este miércoles ante las contundentes declaraciones de alguien a quien consideraba su amiga. Así, ha aprovechado el inicio de 'El sótano club' para arremeter contra Benita Castejón, que ha definido su salida de TVE como "una huida hacia adelante", algo que no ha gustado a la ex modelo, lanzando una clara advertencia a la vidente.

"Perdón, porque yo debería seguir una escaleta, pero me la voy a saltar", ha comenzado advirtiendo la presentadora de TEN, visiblemente alterada, para hacerse eco de las declaraciones de la colaboradora habitual de Televisión Española. "Pensaba que Benita era amiga mía, pero ha hecho unos comentarios con las cosas que me han pasado con TVE que no entiendo absolutamente nada", ha confesado.

Alba Carrillo lanza una seria advertencia a Benita y pone fin a su amistad: "Hay que ser mala persona"

Así, ha explicado su decepción y sorpresa al descubrir que la vidente ha asegurado que "no la veía" en el ente público y que su salida tras criticar a 'MasterChef' ha sido una "huida hacia adelante". "Hacia adelante hacia trabajar, a sacar a mi hijo adelante...", ha señalado Alba Carrillo antes de estallar contra la que era su amiga. "Te voy a decir una cosa, Benita. Si alguien sabe de huidas en adelante, eres tú. Lo voy a dejar ahí", ha sentenciado la comunicadora.

"No se puede tener menos vergüenza y aprovechar árboles que están caídos, que en mi caso no era caído, he dicho la verdad. Pero a ver si voy a seguir dando mi opinión de dónde van los fondos públicos de las televisiones...", ha continuado señalando, tratando de contenerse para no perder las formas en directo. "Ya me estás tocando las narices, dedícate a leer el horóscopo, que no aciertas ni una. Cuando yo te he apoyado en todo siempre, ¡hay que ser mala persona! De esto hablaré...", ha insistido.

Visiblemente alterada, ha continuado lanzando dardos contra la vidente. "Porque yo no tengo amigos directores de ningún canal, pero ya como tiréis por ahí a degüello, de que yo no tengo que estar en Televisión Española, yo estaré en TVE o no si yo lo decido y si lo deciden ellos, no Benita", ha apuntado. "Que ya tiene mucho poder en TVE, y la televisión pública no la podemos gestionar con el romerito", señalaba entonces Alba Carrillo.

"El cabreo que me acabo de coger es mayúsculo, y como yo hable... Vamos a tener al final un problema, pero grave y tú lo sabes. Así que mantente calladita", le ha sugerido al rostro del ente público. Pero una vez ha finalizado su pronunciamiento, la conductora de 'El sótano club' ha continuado desahogándose con sus compañeros sobre el impacto que esta "traición" ha tenido en ella. "Para mí no es una broma, me parece que yo la he apoyado cuando muchas veces no se la ha apoyado", ha explicado.

"Y ahora Alba ha hecho una huida hacia adelante... ¿Alba la que está hablando de tus impuestos para que te puedas operar? ¿Eso es una puñetera huida hacia adelante? Hay que tener poca vergüenza", ha continuado exclamando Alba Carrillo mirando directamente a la cámara para dirigirse a su ahora ex amiga con gesto serio.

"Yo no soy Alba la que se levantaba de Telecinco porque le decían que se había separado de Feliciano López, estoy hablando de derechos. Y que una persona que tiene todo el derecho a tenerlos me trate así cuando estoy defendiendo los míos y también los suyos es de tener muy poca vergüenza", ha terminado sentenciando.