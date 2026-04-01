El público dicta sentencia al estreno de la docuserie 'Benita' en TVE y se lleva un aplauso generalizado

Este martes 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y para conmemorar una fecha tan especial, TVE ha estrenado 'Benita', la docuserie que narra y muestra la transición de la vidente, conocida anteriormente como Maestro Joao, en el prime time de La 2.

Tras la presentación de la docuserie producida por Zeppelin TV ('GH', 'Hasta el fin del mundo') hace unos días en el Ministerio de Igualdad, La 2 ha estrenado este martes los dos capítulos que muestran el viaje más importante de la vida de Benita, el de su transición personal.

La serie documental consta de dos episodios de unos 70 minutos de duración, y en ellos Benita narra su historia personal a través de diez propósitos que se plantea para esta nueva etapa de su vida. El público ha sido testigo de momentos como la obtención de su nuevo DNI o su operación de reafirmación de género.

Benita siempre fue Benita: “Yo sabía quién era yo, pero para mí el cuerpo era un envoltorio” 🦋#BenitaImparable pic.twitter.com/4THDkKbMwg — La 2 (@la2_tve) March 31, 2026

Además en los episodios de 'Benita' se ha mostrado la cara menos mediática de su historia, desde su infancia hasta el día de hoy, y además hemos podido descubrir a la persona que hay detrás del personaje televisivo al que conocimos en 'Supervivientes' y 'GH VIP'.

La docuserie cuenta también con otras voces expertas y testimonios personales que han acompañado a la protagonista en este viaje y que han invitado a reflexionar sobre los diferentes aspectos que afectan al colectivo trans. Así, se ha podido ver a rostros como Inés Hernand, Nagore Robles o Rafa Méndez; y expertos como Carla Antonelli, senadora y diputada de la Asamblea de Madrid; la activista Manolita Chen, o el cirujano Diego Sturletti, entre otros muchos.

'Benita' es un retrato que muestra no solo su transformación personal, legal y física, sino que brinda un testimonio real y sincero, repleto de sorpresas, emociones encontradas, miedos e ilusiones. Un canto a la vida bajo una reflexión: nunca es tarde para que alguien se convierta en quien realmente quiere ser.

Atronador aplauso al estreno de 'Benita', la docuserie sobre la transición del Maestro Joao

Como era de esperar el estreno de este documental en La 2 de RTVE ha sido muy aplaudido en las redes sociales. "Maravilloso programa, un ejercicio de visibilización y respeto para el colectivo trans que todos deberíamos ver", ha valorado un usuario de X. "Lo de 'Benita' es servicio y bien público"; "Estoy a lágrima viva" o "Tan necesario dar esta visibilidad" han sido otras de las opiniones más sonadas.

Uf, el documental sobre la vida y la transición de Benita me lo está dando TODO.



Ella es un animal televisivo, magnética, dramática, cómica, excesiva, diva, cotidiana. Espectáculo y costumbrismo. La última folclórica.



Puro Almodóvar. La tele pública que merezco — David Bernal (@cinemadavid) March 31, 2026

Benita es imparable, única, irrepetible... Pero, sobre todo, es amor. Benita es la historia de una luchadora que ha tenido que salvar numerosos obstáculos en su vida pero que al final ha tenido su recompensa. Sí, @benitaimparable, eres muy grande — Milagros Tolón (@milagrostolon) March 31, 2026

Super necesario el documental de #BenitaImparable 🏳️‍⚧️

Historia de la Transexulidad, contando realidades de antes y de ahora. Dejando claro el largo y duro camino de muchas personas.

Enhorabuena @benitaimparable TE ADORO ❤️

PD: Y precioso repaso por el mundo del Transformismo — Samantha Ballentines (@SamanthaBallent) March 31, 2026

Estoy viendo el documental de Benita y de verdad… un viaje por las emociones de una mujer vulnerable que ha logrado ser quien siempre soñó ser. Qué emoción, qué verdad, qué necesario todo. @la2_tve #BenitaImparable @benitaimparable

pic.twitter.com/cvlDl6Y5bh — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) March 31, 2026

@benitaimparable #Benita Maravilloso programa, un ejercicio de visibilización y respeto para el colectivo trans que todos deberíamos ver.#NuncaEsTarde — Osaki (@Osaki_oki) March 31, 2026

Enhorabuena a @rtve y @rtveplay por esto tan bonito, importante y necesario para la sociedad. Estamos en un buen momento, ojalá siempre sea así. #BenitaImparable @benitaimparable — Juan Pablo Manzano Gálvez (@JuanPabloMG9) March 31, 2026

He subido un video a Instagram hablando sobre Joan, de #LaIslaDeLasTentaciones, y se ha llenado de comentarios tránsfobos. "Un hombre con alguien con pene no es hetero", "es un hombre con peluca"...



Lo de #BenitaImparable es servicio y bien público.pic.twitter.com/YK6FDM7xcv — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 31, 2026

Qué maravilla está siendo el programa de @benitaimparable, que bonita eres y qué gente más bonita tienes alrededor Benita 💜 gracias por compartir tu proceso, tan necesario dar esta visibilidad #BenitaImparable — Missteina (@meryterron) March 31, 2026

Enhorabuena @benitaimparable magnífico documental, callando bocas y contando tu historia sin tapujos, emotiva y muy necesaria ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 Gracias!!! Olé tu coño #Benita



RADIO TELEVISIÓN ESTUPENDA — Chismosa yo? No que va (@Panchasabrosa) March 31, 2026

Me está encantado #BenitaImparable que necesario es conocer historias como la tuya @benitaimparable ❤️‍🩹 — René (@renerrr89) March 31, 2026

Es terrorífico escuchar estos episodios de violencia que hoy en día siguen sucediendo. Que importante ver estos contenidos en la pública.#Benita — Zorrista del Metál 🦊🏳️‍🌈🤘🏻 (@marujadelmetal) March 31, 2026

Nunca es tarde para ser quien uno realmente es. Qué importante es la televisión pública cuando nos regala testimonios como el de #Benita. Una lección de vida, valentía y de derechos. Gracias @benitaimparable — Adrián Fernández (@adrianfrm) March 31, 2026

Soy perfectamente consciente que esto es charca...



Pero es que #BenitaImparable me tiene emocionadísimo 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WI6jIuSKor — Daniii ❤️ (@danielfs6) March 31, 2026

Emocionado viendo el documental de @benitaimparable 🏳️‍⚧️❤️🏳️‍⚧️



Grande Benita!! — @dravensito 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇪🇸 (@hportales) March 31, 2026