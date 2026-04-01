El público dicta sentencia al estreno de la docuserie 'Benita' en TVE y se lleva un aplauso generalizado

Este martes 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y para conmemorar una fecha tan especial, TVE ha estrenado 'Benita', la docuserie que narra y muestra la transición de la vidente, conocida anteriormente como Maestro Joao, en el prime time de La 2.
Tras la presentación de la docuserie producida por Zeppelin TV ('GH', 'Hasta el fin del mundo') hace unos días en el Ministerio de Igualdad, La 2 ha estrenado este martes los dos capítulos que muestran el viaje más importante de la vida de Benita, el de su transición personal.
La serie documental consta de dos episodios de unos 70 minutos de duración, y en ellos Benita narra su historia personal a través de diez propósitos que se plantea para esta nueva etapa de su vida. El público ha sido testigo de momentos como la obtención de su nuevo DNI o su operación de reafirmación de género.
Además en los episodios de 'Benita' se ha mostrado la cara menos mediática de su historia, desde su infancia hasta el día de hoy, y además hemos podido descubrir a la persona que hay detrás del personaje televisivo al que conocimos en 'Supervivientes' y 'GH VIP'.
La docuserie cuenta también con otras voces expertas y testimonios personales que han acompañado a la protagonista en este viaje y que han invitado a reflexionar sobre los diferentes aspectos que afectan al colectivo trans. Así, se ha podido ver a rostros como Inés Hernand, Nagore Robles o Rafa Méndez; y expertos como Carla Antonelli, senadora y diputada de la Asamblea de Madrid; la activista Manolita Chen, o el cirujano Diego Sturletti, entre otros muchos.
'Benita' es un retrato que muestra no solo su transformación personal, legal y física, sino que brinda un testimonio real y sincero, repleto de sorpresas, emociones encontradas, miedos e ilusiones. Un canto a la vida bajo una reflexión: nunca es tarde para que alguien se convierta en quien realmente quiere ser.
Atronador aplauso al estreno de 'Benita', la docuserie sobre la transición del Maestro Joao
Como era de esperar el estreno de este documental en La 2 de RTVE ha sido muy aplaudido en las redes sociales. "Maravilloso programa, un ejercicio de visibilización y respeto para el colectivo trans que todos deberíamos ver", ha valorado un usuario de X. "Lo de 'Benita' es servicio y bien público"; "Estoy a lágrima viva" o "Tan necesario dar esta visibilidad" han sido otras de las opiniones más sonadas.
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