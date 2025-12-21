La predicción de Benita Maestro Joao, vidente, del número que va a tocar en la Lotería de Navidad 2025

Quedan menos de 24 horas para que conozcamos cuál es el Gordo de la Lotería de Navidad 2025. Este lunes 22 de diciembre, a partir de las 8:00 horas podrás seguir la retransmisión del tradicional sorteo con el que arranca la Navidad en La 1 con Sandra Daviú y Blanca Benlloch. Pero antes, Benita, anteriormente conocida como Maestro Joao, ha pronosticado cuál será el número ganador.

Como es habitual y como ya suele hacer también con Eurovisión, Benita, ha hecho un pronóstico sobre cuál será el número que cantarán los niños de San Ildefonso y que está dotado con 400.000 euros al décimo.

Así, Benita (Maestro Joao), ha respondido en '¡Anda ya!' en Los 40 a la pregunta más esperada en estos días: ¿Cuál será el Gordo de Navidad 2025? Aunque tanto Dani 'El Gallo' como Cristina Boscá quisieron saber también las terminaciones de otros de los grandes premios para este tradicional sorteo.

"Lo tengo todo mirado. La terminación del cuarto premio será el 56", empezaba señalando Benita. Asimismo, la vidente prevé que la terminación del tercer premio "será el 35". Por otro lado, el segundo premio según Benita terminará en "88".

Era justo después, cuando Benita Maestro Joao, avanzaba que según ella el número que cantarán los niños de San Ildefonso y que será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 será el 53.068". Un décimo que según la vidente ya estaba más que agotado y que ella se había comprado.