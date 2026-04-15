ENCUESTA | ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Top Chef' en RTVE: Belén Esteban, Benita, Samantha, Ivana o Roi?

Ha llegado el día. Tras diez semanas de competición, este miércoles conoceremos al famoso que gana la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos' en TVE. Belén Esteban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Benita e Ivana Rodríguez son los cinco finalistas que lucharán por la victoria.

Después de la traumática despedida de Natalia Rodríguez la semana pasada siendo una de las grandes favoritas para la victoria, los otros cinco concursantes tratarán de convertirse en el mejor pastelero del programa y ganar los 100.000 euros de premio para donar a la ONG que deseen.

Para conseguir alzarse con la victoria de 'Top Chef: dulces y famosos' los cinco finalistas se enfrentarán a cuatro pruebas decisivas, en la que habrá un eliminado en cata reto hasta que llegue el duelo final. Será un programa muy especial en el que todos los ex concursantes regresarán a las cocinas para acompañar a sus compañeros.

Samantha Ballentines e Ivana Rodríguez llegan a la final de 'Top Chef: dulces y famosos' como las dos grandes favoritas tras haber sido la pastelera top del programa en dos ocasiones. Mientras, Belén Esteban y Roi Méndez consiguieron ser pasteleros top en un único programa. Y Benita, que fue la última en llegar, ha conseguido batir a otros concursantes como Natalia y Alejandro Vergara llegando hasta la final.

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