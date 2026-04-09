'Top Chef: Dulces y famosos' elige a sus cinco finalistas en TVE tras expulsar a una de sus favoritas

'Top Chef: Dulces y Famosos' ha entrado en su recta final con la emisión este miércoles de su semifinal en TVE. Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Natalia, Ivana Rodríguez y Roi Méndez eran los seis famosos que llegaban a esta penúltima gala de la edición.
Tras la triste expulsión de Alejandro Vergara la semana pasada, este miércoles conocíamos a los cinco finalistas que lucharán por la victoria la próxima semana y qué aspirante se quedaba a las puertas de poder optar a ser el ganador de esta primera edición del formato.
Para arrancar esta novena gala, 'Top Chef' sorprendía a los semifinalistas con una prueba muy especial en la que contaban con la ayuda de familiares y amigos. Así, Belén Esteban contaba con la colaboración del periodista y compañero de 'No somos nadie', David Insua mientras que Ivana Rdoríguez también contaba con otro colaborador como acompañante, en este caso Iván García, redactor de 'El tiempo justo' y gran amigo de la influencer y de su hermana Georgina Rodríguez.
Por su parte, Benita contaba con la ayuda de Tony, su representante y amigo, y Roi Méndez recibía la visita de su hermano Hugo. Por otro lado, Samantha Ballantines contaba con la ayuda de su compañera de 'Drag Race España', Pink Chadora y Natalia Rodríguez con su hermana mayor, María Eugenia.
En este primer reto tenían que cocinar nueve galletas estilo New York con decoración por encima y Samantha como pastelera top podía congelar durante dos minutos a cada uno de sus compañeros sin poder cocinar durante ese tiempo. Y tras la cata, Eva Arguiñano anunciaba que las mejores galletas eran las de Belén y David y por ello la colaboradora obtendría un privilegio en el siguiente cocinado.
Belén Esteban, Ivana Rodríguez, Roi Méndez y Benita, primeros finalistas
Para la siguiente prueba, los semifinalistas tenían que cocinar por pareja siendo sus amigos y familiares los encargados de juntarles. Lo que no se esperaban es que iban a tener que cocinar atadas con solo una mano cada una de ellas siendo Belén e Ivana, Benita y Roi, Natalia y Samantha las parejas. Y en este reto por equipos tenían que elaborar un clásico de la pastelería mundial: una tarta Salva Negra.
Después llegaba la prueba de salvación para saber quienes se convertían directamente en finalistas. Y para ello se enfrentaban a la caja negra. Belén e Ivana, que ya estaban salvadas tras haber sido las mejores de la prueba anterior, podían ayudar a cada uno de los equipos. Así Belén se sumaba a Samantha y Natalia mientras Ivana se iba con Roi Méndez y Benita.
En este reto los dos equipos tenían que levantar una exigente torre de éclairs, cuidando estructura, equilibrio y acabado. Y tras la cata llegaba el momento de conocer quiénes se enfrentarían a la prueba de fuego y quiénes se convertían en finalistas directamente. Así, Saray, la invitada anunciaba que el equipo que se salvaba de la última prueba era el formado por Benita y Roi Méndez, que se convertían en finalistas.
Natalia Rodríguez, última expulsada de 'Top Chef: dulces y famosos'
De esa forma, Natalia Rodríguez y Samantha Ballantines eran las dos concursantes que se enfrentaban a la última prueba de fuego del programa. Con ello, la ex concursante de 'OT 1' se enfrentaba a su primera prueba de fuego de la edición. Y para tratar de salvarse, las dos concursantes que habían sido de las favoritas tenían que coger el relevo de Paco Roncero y Osvaldo Gross para hacer un milhojas con fruta fresca.
Finalmente, tras un cocinado bastante exigente, Paco Roncero anunciaba que la concursante que tenía que abandonar definitivamente 'Top Chef: dulces y famosos' era Natalia Rodríguez después de enfrentarse por primera vez a esta prueba y de haber sido una de las favoritas.
"Samantha tiene que estar en la final si o si. No pasa nada", reconocía Natalia tras tener que dejar 'Top Chef'. "Natalia nos da mucha pena que no hayas llegado a la final porque creemos que eras una candidata fantástica, la pena es que haya sido el cara a cara con otra fantástica", le decía Eva Arguiñano. .
"Estoy contenta. Nunca pensé que iba a llegar ser semifinalista, me propuse no ser la primera expulsada. He aprendido a cocinar pasteles, me ha flipado, he hecho grandes amigos que quiero un montón, he enseñado como soy con mis más y mis menos y gracias a este programa voy a trabajar muy duro para cambiar esta forma de ser de no vivir con esta intensidad todo, tan nerviosa que se me va la vida con cada detalle", añadía entre lágrimas.
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