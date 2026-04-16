Belén Esteban se rompe al anunciar su adiós a la televisión tras la final de 'Top Chef' en RTVE: "Quiero descansar"

Televisión Española ha emitido este miércoles, 15 de abril, la final de 'Top Chef', uno de sus tropiezos de la temporada en cuanto a audiencias se refiere. Y, aunque el talent de repostería coronó a Ivana Rodríguez como flamante ganadora de los 100.000 euros de premio, fue Belén Esteban la que se convirtió en protagonista inesperada de la noche.

La final de 'Top Chef' arrancó con cinco aspirantes. La primera en caer fue Benita, seguida de Samantha Ballentines, quien hizo un importante alegato antes de marcharse: "Gracias, por dejar que una drag esté en la televisión pública, en prime time, dándole valor a una rama artística". En la siguiente prueba, los tres finalistas restantes tuvieron que elaborar una estructura con tres tipos de chocolate.

El jurado dio el pase a Ivana Rodríguez y a Roi Méndez, dejando por lo tanto fuera a Belén Esteban. Esta se despidió dedicando unas cariñosas palabras a su hija: "Andrea Janeiro Esteban, tu madre ha llegado al tercer lugar. Te lo dedico a ti, hija mía, que estás tan lejos de mí". Además, también tuvo un recuerdo para su madre, Carmen, que va a disfrutar viendo el programa "como una loca con todas sus amigas de Benidorm hasta las 2 de la mañana". Y, por supuesto, también tuvo unas palabras para su marido, Miguel: "Cariño, te quiero con locura".

Belén Esteban anuncia su descanso en televisión

El duelo final enfrentó a Roi e Ivana. Ambos tenían que elaborar un escaparate de repostería y, finalmente, la hermana de Georgina Rodríguez se coronó como la ganadora de 'Top Chef'. Aunque, el momento más emotivo de la noche nos lo dio Belén Esteban. Tras recoger sus utensilios, la colaboradora no podía reprimir las lágrimas, aunque dejaba claro que "no lloro de pena". Sin embargo, Paula Vázquez reconocía que ella "un poco sí. Porque sé lo que has sufrido, cómo lo has vivido. Yo te he visto pegarte unos madrugones, trabajar, como una leona y estamos todos muy orgullosos de ti".

Los miembros del jurado también alabaron su paso por el concurso. "Felicidades, de verdad, por ser como eres y te quiero dar un abrazo", le dijo Eva Arguiñano ante una Belén que no paraba de llorar ante las bonitas palabras de los jueces. "De verdad, ha sido un honor", aseguraba la repostera. A lo que ella añadía: "Para mí también". Tras dedicar unas palabras a los suyos y a los dos compañeros finalistas, la de Paracuellos daba una noticia inesperada para muchos: su abandono de la televisión.

"Llevo 26 años sin parar. Me merezco este descanso y la gente también. La gente me echará de menos, y yo a ellos también", confesó. En sus declaraciones ante el equipo del programa, Belén Esteban aseguró que "para mí ‘Top Chef' ha significado alegría, sobre todo. Me lo he pasado tan bien. Hemos sido durante dos meses y pico como familia". "Me voy con el corazón lleno de amor, de verdad, por tanta gente. Me voy tan feliz. Os quiero. Gracias".