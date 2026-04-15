Audiencias: El Atleti-Barça causa estragos en el access y lastra especialmente a 'La Isla de las Tentaciones', que cae a mínimo

El partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que se saldó con la victoria del equipo rojiblanco y con su clasificación para las semifinales, trastocó considerablemente las audiencias de la televisión en abierto en la franja del access prime time.

El encuentro deportivo promedió un 15,8% de cuota de pantalla y rozó los dos millones de telespectadores en Movistar Plus+ con la suma de los tres canales. Fue el contenido no informativo más visto del día, presentando una incidencia muy alta, aunque desigual, en el rendimiento de 'El Hormiguero', 'La Revuelta' y 'La Isla de las Tentaciones'.

En primer lugar, el formato de Pablo Motos fue el que mejor aguantó el envite del fútbol al anotar un 12,9% de share y una media superior a los 1,6 millones de espectadores en Antena 3. Flojeó de forma notable pero resistió como ningún otro espacio y mantuvo el liderato.

La visita de Sonsoles a @El_Hormiguero LIDERA con un 12.9% de share y una media de 1.646.000 espectadores en @antena3com



🐜 Programa no informativo + visto del día



🐜 Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DZnQFF4Hat — Dos30' (@Dos30TV) April 15, 2026

Por su parte, 'La Revuelta' de David Broncano, al igual que sucedió la semana anterior en los partidos de ida de la Champions League, descendió al unidígito con un 9,4% de cuota y 1,2 millones de seguidores, siendo la segunda opción del público entre las cadenas generalistas.

#LaRevueltaTVE en el access de @la1_tve registra un 9.4% de share y una media de 1.198.000 espectadores



⚡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tLVWVFVlNa — Dos30' (@Dos30TV) April 15, 2026

Y, por último, en una noche dominada por el deporte rey, el producto que más se vio condicionado fue 'La Isla de las Tentaciones'. La segunda entrega de la décima edición se desplomó a un pobre 8,1%, sosteniendo la barrera del millón de espectadores a duras penas (1.036.000).

En su 2º día de esta nueva temporada #LaIslaDeLasTentaciones2 en el access de @telecincoes firma un 8.1%, 1.036.000 y 2.683.000 espectadores únicos



🍏 Promedia un 38.6% de FIDELIDAD



🐍 10.7% comercialmente hablando#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/RS4BznCr7Y — Dos30' (@Dos30TV) April 15, 2026

Significa una sustancial bajada de 2,6 puntos respecto a su estreno en el access del lunes, cuando obtuvo un 10,7%, y se trata además de la emisión menos vista de la historia del reality de parejas de Telecinco, que fue -insistimos- la oferta más dañada por el Atleti-Barça al compartir más target que 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'.

Con todo, queda por ver cómo afectará el Bayern de Múnich-Real Madrid que se disputará este miércoles (21:00 horas), siendo otra cita futbolística de alto impacto. Teniendo en cuenta los antecedentes, lo previsible es que altere aún más el consumo televisivo en la TV en abierto.