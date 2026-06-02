Telecinco cancela 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat en verano y entrega su franja a Ion Aramendi con un formato de viajes

Telecinco ha anunciado oficialmente que 'El Tiempo Justo', el programa de actualidad presentado por Joaquín Prat y César Muñoz, desaparecerá de la programación vespertina del canal en los meses de verano en contra de lo que se indicó hace unas semanas. Asistimos así a un cambio de planes de última hora.

En su relevo, el grupo Mediaset ha dado luz verde a un formato viajero con Ion Aramendi al frente. Esta nueva y sorprendente oferta llevará por título 'El verano se mueve' y estará producida en colaboración con Unicorn Content, la misma productora de 'ETJ'.

"Una de las entregas de cada semana de este nuevo magazine será emitida desde un punto distinto de la geografía española, al que se desplazarán el propio Ion Aramendi y su equipo de colaboradores", ha añadido Telecinco en un breve comunicado.

🏖️@ionaramendi se pondrá al frente de 'El verano se mueve', nuevo programa viajero en @telecincoes que sustituirá a 'El Tiempo Justo' en verano pic.twitter.com/jptPCnLI11 — Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2026

El recambio se producirá coincidiendo con la marcha de Joaquín Prat ante su baja por paternidad en las próximas semanas. Además, según ha podido verificar El Televisero, está previsto que 'El Tiempo Justo' regrese en septiembre con el inicio de la nueva temporada televisiva. Esa es, en principio, la idea inicial, pero en televisión todo puede cambiar de un día para otro.

De hecho, como apuntábamos al principio, esta paralización de las emisiones de 'El Tiempo Justo' "en verano" no estaba en los planes de la compañía audiovisual hace unas semanas, cuando se insistió a los medios que continuaría en antena con una versión reducida.

Con este nuevo formato ('El verano se mueve'), que supone el regreso de Ion Aramendi a la tarde de Telecinco tras el fin de 'Reacción en cadena', se renueva prácticamente al completo la programación vespertina de la cadena para el periodo estival.

Recordemos que, dentro de la remodelación diseñada por los directivos de Mediaset, se encuentra 'Amor o lo que surja', un dating show con Carlos Lozano; y 'De lunes a viernes', la tira diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona como presentadores.

*En elaboración