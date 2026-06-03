Giro radical en 'Supervivientes' con el resultado de la salvación: Claudia y Maica, directas a la expulsión

'Supervivientes 2026' ha vivido la gala de martes más emocionante de toda la edición con la salvación más importante y decisiva hasta la fecha entre los tres nominados que se jugaban esta semana la expulsión: Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto.

En este caso, obtener el beneplácito del público era absolutamente fundamental, pues asistíamos a una de las nominaciones más duras, con tres pesos pesados de esta temporada de 'Supervivientes' midiendo sus fuerzas. Además, el formato aventurero de Telecinco se acerca a su gran final, lo cual hacía que el indulto de 'Tierra de Nadie' fuese más crucial si cabe.

La expectación ha sido máxima. No solo por eso, sino también porque este televoto se afrontaba como una gran batalla de bandos. Por un lado, Maica y Claudia, grandes amigas; y, por otro, Aratz Lakuntza, archienemigo de ambas participantes durante casi toda la experiencia y miembro del grupo completado por Alvar, Alba Paul y José Manuel Soto.

Esta explosiva terna de nominados fue resultado de la jugada maestra ejecutada por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo el domingo en 'Conexión Honduras', que decidió exponer en la palestra a Maica junto a Claudia al ser consciente de que ambas comparten fandom (seguidores que participan activamente) y que esta circunstancia podría dar lugar a una división de votos que favoreciera a Aratz.

A la espera de que se consumaran o no esas estratégicas intenciones, lo cierto es que este escenario lo reflejaba y/o pronosticaba la encuesta de referencia de El Televisero con más de 60 mil votos emitidos en apenas 48 horas. Nuestros lectores se inclinaban por salvar a Aratz con un poderoso 45% frente a Maica (30%) y Claudia (25%).

Finalmente, tras mantener la atención durante toda la velada, se ha llevado a cabo la tan esperada ceremonia de salvación con unos porcentajes muy similares a los de la encuesta de este portal: 46,4%, 28,9% y 24,7%.

Llegado el momento, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado en primer lugar la permanencia en la palestra de Maica Benedicto. Así las cosas, la salvación ha quedado en un apasionante duelo entre Aratz Lakuntza y Claudia Chacón, dos supervivientes fuertemente enfrentados.

Finalmente, en el colofón de la gala, se ha resuelto el enigma: Aratz ha sido el salvado de la noche al obtener más votos que Claudia. El joven, que temía por su expulsión al medirse a dos difíciles contrincantes, se ha mostrado muy eufórico y sorprendido con el veredicto de los espectadores y, ante todo, con que la indultada no fuera Claudia como venía sucediendo habitualmente.

Aratz se salva de la nominación 🏆



💥 DUELO HISTÓRICO DE CLAICA ESTE JUEVES💥



🏝️ #TierraDeNadie13

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Así las cosas, se ha acabado cumpliendo el resultado de nuestra encuesta y se ha constatado un giro muy drástico en la tendencia del voto de la audiencia de 'Supervivientes 2026'. Con el participante vasco liberado del peso de la nominación, la próxima expulsión se debatirá entre las dos concursantes; con especial peligro para Claudia Chacón, que podría haber pasado de ser la gran favorita y una clara candidata a salir del concurso a días de la gran final.