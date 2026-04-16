'Top Chef' cumple sus pronósticos y corona a Ivana Rodríguez como la ganadora de su primera edición en TVE

TVE ha celebrado este miércoles 15 de abril la gran final de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos', en la que tras diez semanas de competición hemos podido conocer al mejor pastelero tras cuatro pruebas que eran eliminatorias y por ende se iba a eliminando a uno de los finalistas.

Belén Esteban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Benita e Ivana Rodríguez son los cinco finalistas que han luchado por la victoria en el talent presentado por Paula Vázquez tras la traumática expulsión de Natalia Rodríguez pese a ser una de las favoritas en la semifinal.

En la primera prueba, Eva Arguiñano hacía viajar al pasado a los finalistas al sorprender a cada uno de ellos con un reto en el que tendrían que volver a cocinar el postre que peor se les ha dado a lo largo del programa para tratar de redimirse.

Benita y Samantha Ballentines, primeras expulsadas de la final

Tras la cata, llegaba el momento de conocer la valoración del jurado y por tanto quién de los cinco finalistas se quedaba fuera de la competición. Después de probar cada postre, Eva Arguiñano revelaba que el concursante que se quedaba fuera de la final en el primer reto de la noche era Benita porque "nos has traído el postre que más pequeños fallos ha presentado".

El pastelero o pastelera que debe abandonar la final de #TopChefRTVE es…



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En el segundo reto de la noche, los otros cuatro finalistas se enfrentaban a su presente y en él Paco Roncero les pedía que replicaran una tarta vintage en atril con un relleno de trufa, con una cobertura de sweet buttercream y con una decoración vintage a base de flores, volantes y lazos.

Después de la cata, los jueces tenían muy claro su veredicto y no necesitaban deliberar pues Paco Roncero tenía claro que el resultado de Samantha Ballentines no estaba a la altura de la prueba y por ello, pese a ser otra de las favoritas del programa, tenía que abandonar la final quedándose como cuarta finalista.

“Estamos todos de acuerdo en que tu tarta no ha sido lo que debería presentarse” 🥹



El segundo expulsado de la GRAN FINAL es…



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Belén Esteban, tercera finalista de 'Mask singer'

Tras la marcha de otra de las favoritas, solo quedaban tres finalistas para luchar por llegar al duelo final. En esa tercera prueba, Roi, Ivana y Belén Esteban tenían que mirar al futuro y en este reto cada concursante elegía una carta del tarot de la vidente Rosa Cobo que correspondía a cada juez: Roi con Eva, Belén con Paco e Ivana con Osvaldo.

En este reto, Osvaldo les pedía que elaboraran una estructura de chocolate formada por tres cubos de distinto tamaño. Una prueba que se las traía y después de la cata, el chef argentino anunciaba que la concursante que se quedaba como tercera finalista era Belén Esteban.

“Andrea Janeiro Esteban, te lo dedico a ti, hija mía, que estás tan lejos de mí” 💔#TopChefRTVE



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Ivana Rodríguez, primera ganadora de 'Top Chef: dulces y famosos'

Después, en el duelo final, Ivana Rodríguez y Roi Méndez recibían la sorpresa de vídeos y mensajes de sus familiares así como la visita de todos sus compañeros de programa para poder disfrutar todos juntos del reto final de 'Top Chef: dulces y famosos'.

Para ganar el programa, los jueces les pedían a los dos finalistas que tenían que hacer un escaparate de pastelería compuesto por unas mini pavlovas, unas trufas con frutos secos, tartas de San Marcos y unas tartaletas con cinco unidades de cada postre así como una versión libre de otro postre.

A mitad del cocinado, los dos finalistas podían elegir a un ex compañero para que les ayudara. Roi elegía a Alejandro Vergara y Natalia Rodríguez y como postre libre decidía presentar unas filloas mientras que Ivana Rodríguez escogía a Desirée Vila y a Samantha Ballentines y como postre secreto presentaba un bizcocho borracho con praliné de nueces pecanas y coronado con un mini bombón de trufa.

Después de catar los cinco postres de cada finalista, los jueces hacían su última deliberación. Y tanto Roi como Ivana se emocionaban antes de conocer el veredicto final y ambos dejaban claro que pasara lo que pasara estaban felices con el resultado porque el otro era igual de merecedor de la victoria. Finalmente, Paula Vázquez anunciaba que la ganadora de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos' era Ivana Rodríguez.

"Ni en mis mejores sueños yo hubiera imaginado que 2026 me iba a traer este regalo. Soy Ivana, la hermana de Georgina y la cuñada de Cristiano, pero soy Ivana Rodríguez también y estoy muy feliz de que la gente me pueda conocer de verdad", empezaba diciendo.

"Este premio no es solo mío, también es de Roi, gracias por ser como eres. Y es de mis compañeros, os quiero un montón. Paula te quiero muchísimo, eres genial y super divertida", añadía la ganadora antes de ponerse la chaquetilla dorada y de alzar el trofeo de ganadora. Pero era al revelar que los 100.000 euros del premio los donaba a la ONG, En ángel de Javi, de un niño de 8 años con una enfermedad degenerativa para la investigación cuando se emocionaba y se rompía.