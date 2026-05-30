Beatriz Archidona censura el insulto de un invitado de 'De Viernes' a Kiko Rivera: "Vamos a intentar hablar con respeto"

'De Viernes' volvió a hablar este viernes de Isabel Pantoja y de Julián Muñoz. Lo hizo con la visita de Carlos Corbacho, quien fuera la mano derecha de la representante de la tonadillera, así como el regreso de Mayte Zaldívar al programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Durante el programa, se puso el foco en el dinero que amasó Julián Muñoz en su etapa como alcalde de Marbella antes de que fuera condenado por el Caso Malaya, que llevó también a Isabel Pantoja y a Mayte Zaldívar a prisión.

Así, Carlos Corbacho no tuvo reparos en contar con pelos y señales ante Santi Acosta, Beatriz Archidona y los colaboradores de 'De Viernes' como la pareja que formaron el entonces alcalde de Marbella y la tonadillera obtuvieron dinero que tenían oculto y cómo el mismo colaboró en dicha trama.

"Yo he sido colaborador necesario del entramado de Isabel Pantoja. Hoy en día me siento aquí porque esto ya ha prescrito, no como dice el chimpancé de Kiko Rivera", soltó en un momento dado Carlos Corbacho insultando sin pudor al hijo de Isabel Pantoja.

Un comentario que Beatriz Archidona no dudó en cortar de raíz. "Por favor, vamos a intentar hablar con respeto de todo el mundo", le pidió la presentadora interrumpiendo su discurso para pedir respeto y que no se cruzaran ciertos límites.

Hablamos con Carlos Corbacho, quien fue la mano derecha de la representante de Isabel Pantoja 🎙️



Su testimonio aporta nuevas claves sobre una etapa muy comentada.



🪩 #DeViernes

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Sin embargo, Carlos Corbacho hizo caso omiso porque más adelante volvió a utilizar ese apelativo contra el DJ al asegurar que Isabel Pantoja no confiaba absolutamente en su hijo porque "un chimpancé tiene más coeficiente intelectual que Kiko".