Alba Carrillo impugna lo emitido en 'De Viernes' con Rocío Flores y repara en este detalle de la docuserie de Rocío Carrasco

Alba Carrillo ha vuelto a estallar contra Rocío Flores y todos cuantos viven de atacar a su amiga Rocío Carrasco. Tras compartir unos stories en su perfil de Instagram el pasado domingo, la presentadora ha usado el altavoz que le proporciona su programa en TEN, 'El sótano club', para cargar contra la hija de Antonio David Flores.

El motivo de su enfado fue la entrevista que concedieron Rocío Flores y Raquel Mosquera en '¡De Viernes!'. Aunque en un primer momento fue para homenajear a Pedro Carrasco por el aniversario de su muerte, desencadenó en nuevos ataques contra la hija del boxeador, a la que intentaron culpabilizar de ser en parte responsable del infarto que acabó con la vida de su padre.

Al abordar el tema en el programa de TEN, Alba Carrillo ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua, sobre todo cuando se meten con los suyos. "Yo no voy a dejar de defender a mi amiga", ha empezado diciendo la exmodelo, dejando claro que "Rocío [Carrasco] y yo somos íntimas amigas". "Pero más allá de que sea íntima amiga o no, es un ser humano", ha añadido, con contundencia.

"Rocío no se mete con nadie, porque que te toque una lacra de familia, por mucho que alguien sea tu familia, si a ti te hace mal y te hace daño no te lo tienes que comer", ha dicho, visiblemente enfadada. "Rocío tiene sus amigos, ella no hace daño a nadie y todas las semanas sale alguien a hablar de ella para ganar dinero", ha recordado.

Alba Carrillo sale en defensa de Rocío Carrasco y desmonta las críticas a su serie documental

Anticipándose a los comentarios que iba a escuchar tras sus palabras, Alba Carrillo prosiguió: "Ahora dicen 'no, es que ella hizo un documental y habló de su hija'". Tras esto, recordó que Rocío Carrasco "hizo un documental después de 20 años de que dijeran barbaridades en las televisiones de ella y de Fidel, que su exmarido viviera de ella y la insultara durante 20 años. Entonces un día ella, porque le dio la gana, porque además estuvo a punto hasta de suicidarse, dijo 'punto de inflexión en mi vida, voy a contar yo mi versión'".

Alba Carrillo ha insistido en que "por mucho que sea tu hija, tú no tienes por qué aguantar el maltrato o que te haga la vida imposible un hijo. Yo soy madre, soy una madre abnegada, mi hijo es lo mejor que yo tengo, pero si mi hijo el día de mañana a mí me hace la vida imposible, yo no voy a aguantar a mi hijo. Ya está bien que a las madres se nos mande ese mensaje de que pase lo que pase y que diga lo que diga tú tengas que cargar con tu hijo, será si tú quieres. Antes de madre soy persona", ha dejado claro.

"A mí me parece que lo que están haciendo a Rocío Carrasco como ser humano no tiene nombre y todo viene por aquí", ha dicho, haciendo el gesto del dinero y antes de atacar duramente a toda la familia de 'La más grande': "Rocío Jurado ha dejado dinero a los hermanos, han vivido de ella, han vivido de puta madre y encima le hacéis esto a su hija".

El dardo de Alba Carrillo a Rocío Flores: "¿Tú vas a dar lecciones?"

Para colmo, Alba Carrillo ha explicado que "el otro día encima tengo que ver a Rocío Flores, con una persona que ha hablado mal de su madre (Raquel Mosquera)". Y ha puesto un ejemplo que ha dado pie a las risas de sus compañeros: "Es como si mañana mi hijo aparece en un sitio con Feliciano López, ¡hijo serías un asqueroso! Sentarte con alguien que me ha hecho tanto daño a mí, tú no me quieres".

"Y luego dando lecciones y diciendo 'es que mi madre como hija tendría que reflexionar cómo fue con mi abuelo'. ¿Pero tú vas a dar lecciones de cómo tiene que ser una hija? Es que hay que tener poca vergüenza. Me pongo mala, y todo por esto (el dinero). ¡Deja a tu madre vivir en paz!", ha sentenciado la presentadora, a modo de petición.