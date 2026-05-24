Alba Carrillo impugna a Telecinco por lo que hizo Rocío Flores con su madre Rocío Carrasco: "Dejarla en paz"

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es el hecho de que no tiene filtros a la hora de decir lo que piensa sobre diversos temas, además de sacar las uñas por la gente que quiere, y lo ha vuelto a hacer este domingo, 24 de mayo. La excolaboradora de 'D Corazón' ha compartido dos vídeos en su perfil de Instagram saliendo en defensa de su amiga, Rocío Carrasco, tras la última aparición de su hija en '¡De viernes!'.

Esta semana, Rocío Flores y Raquel Mosquera se sentaban juntas en el programa nocturno de Telecinco para rendir homenaje a Pedro Carrasco en el aniversario de su muerte. Entre otras cosas, se trató el supuesto distanciamiento de Rocío Carrasco con su padre por culpa, según la viuda del boxeador, de Fidel Albiac. Un testimonio que tomó por cierto Rocío Flores, pese a que ella muy pequeña cuando murió su abuelo.

"Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre y que se haya muerto y no se haya halado con su padre", aseguró la joven en '¡De viernes!'. Unas declaraciones que han hecho estallar a Alba Carrillo. "Una cosita, a mí me gusta hablar, no es conflicto ni nada, simplemente dar mi opinión sobre el tema de Rocío Carrasco", ha comenzado diciendo en uno de sus stories de Instagram.

Alba Carrillo sale en defensa de Rocío Carrasco tras el último ataque de su hija

Acto seguido, Alba Carrillo ha salido en defensa de la hija de 'La más grande': "Rocío Carrasco es mi amiga, pero aunque no lo fuera es un ser humano. Está haciendo su vida con la gente que la queremos. Está trabajando, no se mete con nadie. ¿La quieren dejar en paz? Es que esto es una cuestión de que su hija habla de ella todas las semanas, le lanza algún dardo".

"Yo, siendo madre, a mí me dolería que mi hijo fuera cada semana a ganar dinero lanzándome dardos y lo peor y encima victimizarse como de 'mi madre es muy mala porque…', pero ¿perdona? A parte de ser madre soy un ser humano y me estás tratando como una colilla y, encima con las personas que han hablado mal de mí te alías y qué quieres, ¿qué yo te haga caso?", ha proseguido Alba Carrillo, totalmente indignada, asegurando que todo esto es una "locura".

"Sobre todo, el llamamiento es, Rocío (Carrasco) está haciendo su vida, que la dejen en paz con las personas que ella ha decidido, punto y se acabó. No se mete con nadie, que la dejen vivir. Eso es porque es mi amiga y porque es un ser humano. No tiene más", ha sentenciado la presentadora de 'El sótano club' de Ten.

🚨 Alba Carrillo sale en defensa de Rocío Carrasco tras la bochornosa aparición de su hija junto a Raquel Mosquera en #DeViernes



“Está haciendo su vida tranquila con la gente que quiere, sin meterse con nadie. Que la dejen en paz, que hablan de ella todas las semanas” pic.twitter.com/zb3gidsao5 — sofrito (@soofrito) May 24, 2026

La reacción de Rocío Flores al verse con el pelo de su madre gracias a la IA

Este enfado de Alba Carrillo llega después de las últimas apariciones televisivas de Rocío Flores, el viernes en el programa nocturno de Telecinco, y el sábado en 'Fiesta'. Fue precisamente aquí donde el equipo del formato presentado por Emma García hizo uso de la IA para poner a la joven el pelo que llevaba su madre en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. El parecido fue tal que la colaboradora soltó: "Parezco mi madre en el documental. No me gusta, no me gusta nada…", dejó claro su parecer.

Antes de que sus palabras se malinterpretaran, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores intentó excusarse: "No por nada, sino porque a mí no me pega eso. Me podrías haber puesto algo más… No me gusta nada". "Nada, nada, me quedo rubia…", sentenció la colaboradora, al tiempo que algunos de sus compañeros, como Miguel Frigenti, manifestaba su sorpresa por la comparación que acababa de hacer Rocío Flores.