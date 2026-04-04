Rocío Flores se sale del redil de 'De Viernes' con lo que sentencia de la llegada de Nagore Robles a 'Supervivientes'

Como cada semana, 'De Viernes' analizó la última hora de 'Supervivientes 2026' con la expulsión de Paola Olmedo, la llegada de Nagore Robles a la isla y el abandono forzoso de Alberto Ávila por lesión. De todo ello hablaron en la tertulia Rocío Flores, María Jesús Ruiz, José María Almoguera y Karmele Marchante.

Y aunque el fichaje de Nagore Robles ha sido muy controvertido con caras como Arancha del Sol, Kiko Jiménez y Gloria Camila siendo muy duros con ella tachando de "injusta" su incorporación un mes después de que haya arrancado la aventura, parece que su fichaje si que ha sido alabado por algunos.

Así, Rocío Flores no dudó en salirse del redil y dar la cara por Nagore Robles distinguiéndose así de su tía Gloria Camila en pleno enfrentamiento entre ambas. "Yo voy a ser super super objetiva y voy a analizar el concurso", empezaba diciendo dejando claro que iba a dejar fuera lo que pueda haber vivido con Nagore en el pasado.

"Quiero decir que es una tía que físicamente está muy preparada, mentalmente es la tía que tiene la mente perfecta para estar en esa isla, va a barrer a todo el mundo y encima va a remover el avispero. Más concursantes como Nagore y a la calle el que se quiera ir", sentenciaba Rocío Flores.

Algo con lo que no estaban de acuerdo sus compañeras. "Yo no sé si va a ganar o no, ella ha ido como muy sobrepasada lo del maletín. Y el marketing que se ha hecho de Nagore diciendo que es una mujer de fuerte carácter, para mí eso es negativo, podrían haber dicho que es una gran luchadora y experta en realitys, pero que sea una mujer de fuerte carácter eso no se lo dicen a un hombre", opinaba Karmele Marchante.

Mientras que María Jesús Ruiz iba más allá al señalar por qué no le gusta la incorporación de Nagore al reality. "Yo creo que ha destapado demasiado pronto la olla, todo el que dice va a ganar al final no gana, es una mujer que sabe que va a entretener y a generar contenido y a mí me parece que ha ido demasiado forzada y sobrada, habrá que ver su desarrollo como concursante pero a mí en principio no me gusta", soltaba la colaboradora.