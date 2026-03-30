Gloria Camila sentencia alto y claro la entrada de Nagore Robles en 'Supervivientes' con una palabra

Este domingo, 'Supervivientes' sorprendió con un auténtico bombazo a la audiencia: el fichaje de Nagore Robles como nueva concursante para ocupar el hueco que dejó el abandono de Alejandra de La Croix. Una incorporación que está generando mucho revuelo en redes sociales y que ha provocado que algunos ex concursantes como Kiko Jiménez o su ex, Gloria Camila hayan puesto el grito en el cielo.

"Lleváis años pidiéndome que vaya, esto principalmente lo hago por vosotros, solo espero que cuando me nominen me salvéis porque pienso darlo todo", aseguró Nagore Robles en el plató tras ser recibida por Sandra Barneda y todos los colaboradores y familiares que estaban en 'Conexión Honduras'.

Tras conocerse el fichaje de la vasca, Kiko Jiménez se mostró muy crítico en redes sociales por el hecho de que alguien como Nagore Robles llegue a 'Supervivientes' con casi un mes de retraso. "Tendría que haber entrado desde el principio y como fichaje estrella, ahora tarde y con ventaja. Aún así veremos si da la talla después de lo crítica que ha sido siempre, de momento promete", expresó el colaborador en su cuenta de "X".

Gloria Camila, muy crítica con el "injusto" fichaje de Nagore Robles

Gloria Camila opina del fichaje de Nagore en 'El tiempo justo'

Una opinión que parece compartir su ex pareja y archienemiga, Gloria Camila. Así lo ha dejado claro la colaboradora en 'El tiempo justo' al analizar el fichaje de Nagore Robles como nueva concursante del reality de aventuras. "A mí me parece tan injusto que entres un mes después del concurso, donde tus compañeros llevan ya tormentas y un tiempo haciendo la adaptación y donde ya te has visto las tramas que hay", exponía la hija de José Ortega Cano.

"Injusto no es", le replicaba Diego Reinares. "Al revés. Es mucho más complicado porque ahora ya están hechos los grupos y ella se tiene que situar y hacer amigos. Me parece mucho más difícil entrar un mes después", defendía también Belén Rodríguez.

Asimismo, la experta en realitys revelaba que había hablado con Nagore y ha dejado claro que va a defenderla porque "me parece un lujazo de concursante". "Gloria, no es que me parezca injusto, es que me parece lo más justo ante una cantidad de concursantes que están quejándose y que quieren abandonar que entre alguien y desde aquí nos promete que no se va a rendir", opinaba por su lado Diego Reinares.

"Bueno, espera, espera, que Nagore es muy chula en los platós pero habrá que verla allí en la arena, allí es donde la quiero ver", sentenciaba Marta López. Mientras que José María Almoguera también decía que le hubiera gustado ver a Nagore desde el principio aunque aplaudía su fichaje porque "me parece que lo va a levantar todo y es un fichaje como la copa de un pino".