Enfervorecida sentencia al fichaje de Nagore Robles por 'Supervivientes 2026': la crítica no deja de repetirse

Este domingo por la noche saltó la bomba: Nagore Robles se suma al casting de 'Supervivientes 2026', siendo toda una sorpresa su fichaje, pues hay que recordar que en 2024 rechazó suplir el abandono de Carmen Borrego porque no quería ingresar en una edición ya empezada.
Ahora, en contra de la condición que puso entonces, la colaboradora y presentadora se convierte en concursante oficial de pleno derecho. Llegará a Honduras casi un mes después que el resto de sus compañeros con lo que ello supone, y promete revolucionar los Cayos Cochinos.
Su incorporación al elenco de supervivientes en relevo de la actriz Alejandra de la Croix será inminente; previsiblemente en la gala del próximo jueves. Y antes de poner rumbo al Caribe, hizo parada en el plató ante los vítores de un público enfervorizado. "No me lo puedo creer, qué nerviosa estoy", fueron sus primeras palabras.
"Voy a ganar 'Supervivientes 2026'", clamó alto y claro Nagore Robles, que parte a Honduras con la intención de relanzar la edición en tramas y en audiencias y para satisfacer ese deseo de la audiencia, que cada año pedía su incursión en el concurso aventurero de Telecinco.
"Solo pido que, cuando me nominen, me salvéis, porque pienso dároslo absolutamente todo. Voy con muchísima ilusión y no voy a abandonar. Eso os lo prometo. Mi cuerpo no me va a fallar y mente mucho menos", aseveró sin cortapisas Nagore, elevando muchísimo las expectativas.
Colosal repercusión del fichaje de Nagore Robles por 'Supervivientes 2026'
Lo cierto es que su confirmación ha causado una grandísima sensación. Además del festivo ambiente en plató, donde el público de las gradas se puso en pie, las redes han 'estallado' celebrando este "fichajazo". La repercusión es colosal. En Instagram, la publicación oficial de 'Supervivientes' supera las dos millones de visualizaciones, con más de 40 mil 'me gusta' y subiendo.
Por otro lado, en la red social 'X' la mayoría de reacciones avalan también la extraordinaria aceptación de su alistamiento a 'Supervivientes'. Eso sí, muchos lamentan que su participación no se sustanciara desde el principio de la temporada. Estos son algunos de los comentarios más destacados y repetidos:
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.