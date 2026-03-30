Enfervorecida sentencia al fichaje de Nagore Robles por 'Supervivientes 2026': la crítica no deja de repetirse

Este domingo por la noche saltó la bomba: Nagore Robles se suma al casting de 'Supervivientes 2026', siendo toda una sorpresa su fichaje, pues hay que recordar que en 2024 rechazó suplir el abandono de Carmen Borrego porque no quería ingresar en una edición ya empezada.

Ahora, en contra de la condición que puso entonces, la colaboradora y presentadora se convierte en concursante oficial de pleno derecho. Llegará a Honduras casi un mes después que el resto de sus compañeros con lo que ello supone, y promete revolucionar los Cayos Cochinos.

Su incorporación al elenco de supervivientes en relevo de la actriz Alejandra de la Croix será inminente; previsiblemente en la gala del próximo jueves. Y antes de poner rumbo al Caribe, hizo parada en el plató ante los vítores de un público enfervorizado. "No me lo puedo creer, qué nerviosa estoy", fueron sus primeras palabras.

"Voy a ganar 'Supervivientes 2026'", clamó alto y claro Nagore Robles, que parte a Honduras con la intención de relanzar la edición en tramas y en audiencias y para satisfacer ese deseo de la audiencia, que cada año pedía su incursión en el concurso aventurero de Telecinco.

"Solo pido que, cuando me nominen, me salvéis, porque pienso dároslo absolutamente todo. Voy con muchísima ilusión y no voy a abandonar. Eso os lo prometo. Mi cuerpo no me va a fallar y mente mucho menos", aseveró sin cortapisas Nagore, elevando muchísimo las expectativas.

Colosal repercusión del fichaje de Nagore Robles por 'Supervivientes 2026'

Lo cierto es que su confirmación ha causado una grandísima sensación. Además del festivo ambiente en plató, donde el público de las gradas se puso en pie, las redes han 'estallado' celebrando este "fichajazo". La repercusión es colosal. En Instagram, la publicación oficial de 'Supervivientes' supera las dos millones de visualizaciones, con más de 40 mil 'me gusta' y subiendo.

Por otro lado, en la red social 'X' la mayoría de reacciones avalan también la extraordinaria aceptación de su alistamiento a 'Supervivientes'. Eso sí, muchos lamentan que su participación no se sustanciara desde el principio de la temporada. Estos son algunos de los comentarios más destacados y repetidos:

Nagore Robles, nueva concursante de ‘SV 2026’. Sorpresón mayúsculo. Era el último perfil que barajé.



Un animal televisivo que llega para salvar el reality e inyectar energía y vitaminas en Honduras, que falta hacen esta temporada…

Fichajazo! #ConexiónHonduras4 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 29, 2026

Se me ha puesto hasta la piel de gallina con Nagore. WOW #ConexiónHonduras4 — Clàudia Martinez (@claudiiamg) March 29, 2026

🚨NAGORE ROBLES ES LA NUEVA CONCURSANTE DE #Supervivientes2026



increíble pero cierto, fichajazo como pocos hemos tenido en la historia de los realities, las expectativas con ella están ALTÍSIMAS #ConexiónHonduras4 — PAPELA💫🕊 #Maicavivientes (@lapapela_) March 29, 2026

Por fin una concursante a la altura https://t.co/qwY6sbfB44 — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) March 29, 2026

Había pensado en todo el mundo menos en Nagore. Pues me encanta el fichaje. Bombazo. #ConexiónHonduras4 — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) March 29, 2026

La vuelta de Ylenia



Desvetan a Belén Esteban



Mediaset registra "El reencuentro"



NAGORE NUEVA CONCURSANTE DE SUPERVIVIENTES



Poco a poco nos están devolviendo nuestra cadena#ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/574PhT1FX6 — ᴍᴀɴᴜ ʏ ᴘᴏᴿᴛᴀ 🎧🤍 (@vulcanportista) March 29, 2026

Nagore es un fichajazo para #Supervivientes2026!!

Es una pena que llegue casi un mes después de que haya comenzado el reality!

La otra vez que se lo ofrecieron dijo ‘no’ por ir de suplente… ¿le habrán soltado ahora mucha pasta o prometido programas?#ConexiónHonduras4 — Berto Molina (@BertoMolina) March 29, 2026

Lo de Nagore participando en Supervivientes, ESO SI QUE NO ME LO ESPERABA#ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/RiitQuMSFv — 🇮🇨🌸Annıe🐭🔪💜#Landista🍷#Sanpi✨️ (@Anniekilladora) March 29, 2026

#ConexiónHonduras4

El programa necesitaba otro aliciente y creo que han conseguido lo que querían a Doña Nagore Robles, esto solo puede mejorar, veremos como se adapta... Espectáculo va a dar seguro... Fichajazo — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) March 29, 2026

Menudo bombazo el fichaje de Nagore!!! Creo que le han llamado para reactivar un poco la edición que está floja de personajes potentes, pero debería haber entrado desde el principio #ConexiónHonduras4 — Villano (@VillanoGH) March 29, 2026

Me acabo de enterar que entra Nagore, UFFFF DIOS MÍO, HISTORIA DE LA TV, GANADORA 😍😍😍😍 @Nagore_Robles #ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/eVJlfmq5l8 — uriii (@uriiiimv) March 29, 2026

Tiesa me he quedado cuando he visto a Nagore , fichaje del bueno #ConexiónHonduras4 — noe 🤍🐍 (@noeliamg_22) March 29, 2026

El fichaje de Nagore estaba a la altura de ser el fichaje bomba de una edición. No sé cómo lo malgastan aquí pero a disfrutarla.#ConexiónHonduras4 — 🫶🏼 (@realitysdetv) March 29, 2026

Expectativas muy altas con Nagore #ConexiónHonduras4 — Shhh (@faanyyluu) March 29, 2026

Esto es más grande que lo de Lourdes #conexiónhonduras4 https://t.co/RCoEPt5NWQ — Poggio (@soypoggio) March 29, 2026

ESTO ES MUY FUERTE https://t.co/CFd7jFTAw0 — Grimes (@comntareality3) March 29, 2026

Estaba deseando de que Nagore fuera a supervivientes y llego el momento.



Estoy feliz



#ConexiónHonduras4 — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) March 29, 2026

DESPUÉS DE AÑOS, POR FIN NAGORE #ConexiónHonduras4 — miss Castaña. (@soymaricastania) March 29, 2026



