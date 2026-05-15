Nagore Robles pregunta a Jorge Javier por la razón de su expulsión en 'Supervivientes' y él señala un momento clave

El pasado domingo, durante la gala de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' presentada por Sandra Barneda, Nagore Robles se convertía en la última expulsada del reality de Telecinco. Ya de regreso a España, este jueves se ha reencontrado con los suyos en el plató, tras lo cual ha sido entrevistada por Jorge Javier Vázquez, como viene siendo habitual.

Junto al presentador ha podido ver, muy emocionada, un resumen de su paso por los Cayos Cochinos. Nagore confiesa que le da rabia no haber podido continuar en el programa de aventuras, y no llega a entender los motivos de su expulsión. Por ello, no ha dudado en preguntarle a Jorge Javier por qué cree él que la audiencia le ha expulsado, a lo que él le ha respondido con total sinceridad.

El comunicador, tras hablar con algunas personas sobre la expulsión de la concursante vasca, le ha recordado un episodio que ella protagonizó en Honduras y no gustó nada a la audiencia. "Te voy a decir una cosa que no ha gustado. Hablando con personas me han dicho que no gustó nada cuando en la barbacoa te chupaste el dedo y se lo recriminaste a Maica y a Claudia", le explicó el conductor de 'Supervivientes'.

El motivo por el que Nagore habría sido expulsada de 'Supervivientes'

Al parecer, ese polémico momento que Nagore protagonizó con sus compañeras no gustó a los seguidores del programa, y ese podría haber sido el desencadenante de su expulsión. Una razón que a ella no le ha convencido, por lo que no ha dudado en aclarar lo que pasó. Para empezar, ha dejado claro que "a Maica jamás", ya que Maica es una de las personas a las que más unida ha estado durante su paso por Honduras y que nunca le habría hecho eso. Respecto a Claudia, sí que ha reconocido haber tenido ese gesto con ella "porque me insultó".

Pese a esto, Jorge Javier ha insistido en que "eso es una cosa que a mí me han dicho que no ha gustado nada". Con cierta retranca, Nagore Robles ha espetado: "Pues poco me parece". Cuando se ponga al día y pueda ver todos los vídeos de su paso por el concurso, ella misma sacará sus propias conclusiones sobre el motivo por el que la audiencia le ha podido dar la espalda.

Nagore se emociona al recordar su paso por los Cayos Cochinos

Mientras veía el vídeo de sus mejores momentos en los Cayos Cochinos, la colaboradora televisiva se ha mostrado muy emocionada. Hasta tal punto que se le han escapado algunas lágrimas: "Me da mucha pena, la verdad", ha confesado, ya que "ahora viene lo guay. He llorado mucho. Nada más subirme al avión me entró una llorera… Me entró tanta pena y tanta emoción de recordar todo lo que he vivido y todo lo que he hecho…".

"Me da mucha pena perderme esta parte, ahora empieza lo mejor de 'Supervivientes', la unificación, que todo el mundo hablamos de ello, tenemos ganas de estar con todos, de liarla, de disfrutar, de llegar a España, de llegar a la final juntos…", ha reconocido. A la pregunta de Jorge Javier de si se ha arrepentido de haber participado, ha dejado claro que en absoluto: "Es tan emocionante este programa, te superas de tantas maneras… No hay forma de explicarlo con palabas. Tienes que vivirlo, es lo más impresionante que he vivido jamás". "Me da mucha pena que no lo hayas podido vivir más", ha sentenciado el presentador.