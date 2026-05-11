Sandra Barneda se sale de su papel de presentadora por lo que se le oyó decir a Nagore Robles en 'Supervivientes'

Telecinco ha emitido este domingo la gala de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' más trascendental hasta la fecha. Y es que no solo Nagore Robles se convertía en la última expulsada frente a Aratz tras una votación sorpresa sino que, además, Sandra Barneda fue la encargada de anunciar su nombre.

La audiencia del reality de Telecinco decidió que la concursante vasca abandonara el programa en una tensa expulsión que la presentadora detuvo hasta en tres ocasiones antes de dar el resultado final. Además, Sandra Barneda hizo otro importante anuncio: "Comienza la semana de la unificación, por eso se ha celebrado la expulsión sorpresa. El jueves cerraremos Playa Victoria y Playa Derrota para que todos los supervivientes comiencen a vivir juntos".

Alba, Borja, Aratz y Nagore fueron los nominados del pasado jueves, tras unas votaciones sorpresas que ninguno de los concursantes se esperaba, lo que imposibilitó las estrategias. Finalmente, ha sido Nagore Robles la expulsada por la audiencia, dejando a una Alba Paul destrozada al tener que despedirse de su gran amiga.

"Es un duelo de vascos", bromeó Aratz antes de conocer el resultado. "Ha sido una votación muy ajustada y masiva", aseguró Sandra Barneda quien, tras varios amagos antes de dar el nombre del "expulsado sorpresa", finalmente pronunció la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea… ¡Aratz!".

Las palabras de Sandra Barneda a Nagore Robles tras su expulsión de 'Supervivientes 2026': "Lo he pasado mal"

En ese momento, Alba se llevó las manos a la boca y se levantó a abrazar a Nagore Robles, que se derrumbó en brazos de su amiga. "No queda nada. Aguantaste mucho tiempo sin mí, puedes hacerlo", le dijo la expulsada, intentando animarla y dejándole claro que "estamos todos fuera apoyándote, eres mi campeona. Tienes un montón de amigos aquí, apóyate en toda la gente". Además de a Alba, a Maica también se le ha visto muy afectada.

Una vez se despidió de todos sus compañeros, quiso agradecer la experiencia, pese a haberse unido más tarde que el resto: "Os admiro a todos, para mí ha sido muy difícil este mes y medio aquí, no puedo imaginar lo que lleváis aquí. Sois unos campeones todos, pero sin duda, mi ganadora es Alba. Eres el gran espíritu de 'Supervivientes', lo haces todo. Saca la misma sonrisa que tu hija", le ha dicho Nagore Robles a su amiga.

La vasca también tuvo unas cariñosas palabras para los presentadores del formato: "María me ha encantado coincidir contigo, eres estupenda, qué bien lo estás haciendo. Gracias al equipo, a Ion, Jorge y sobre todo a ti Sandra, un beso gigante". Un comentario al que respondió su expareja, poniendo de manifiesto la excelente relación que mantienen pese a su ruptura: "Personalmente, a pesar de ser la presentadora, me ha sabido mal, esta noche lo he pasado mal. Te doy las gracias y sinceramente espero que algún día pueda verte entrenando el día uno en 'Supervivientes'. Eres una gran superviviente". Acto seguido, Nagore Robles abandonó la Palapa.

Maica se reencuentra con su hermano tras su 'Puente de las emociones'

Por otro lado, durante la gala de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' también vivimos el puente de las emociones de Maica, quien recordó su infancia con la voz rota por la emoción: "Tengo unos padres que lo han dado todo por sus hijos. He sido una niña feliz. Tengo mucha suerte de tener a mi madre como compañera de vida, aunque su sobreprotección ha hecho que tenga muchos miedos".

Sobre su profesión, la concursante explicó que "el modelaje está desde que tengo uso de razón. Mis padres quisieron que estudiara, empecé a trabajar como visitadora médica, pero no era feliz. Al ir a castings supe que quería ser modelo internacional. Estuve en un certamen que me abrió puertas en la moda, que es difícil pero bonito. Mi sueño es crear mi propia marca".

Respecto al amor, Maica confesó que "siempre he creído en el amor de película, de los sanos y encontré todo lo contrario. Me perdí a mí misma, se me olvidaron mis propósitos, pero conseguí salir de ahí. Sola. He aprendido a que si lo encuentro bien y si no, también. Ahora tengo un bloqueo que siento que no puedo", comentó entre lágrimas.

Por último, habló sobre su familia. Muy emocionada, aseguró que "es lo más grande que tengo, mi motor para superarme cada día, cada miedo. Me acuerdo de mi madre, de mi familia, del olor a café. Sin ella no podría, la echo muchísimo de menos". La sorpresa llegó cuando, al quitarse el pañuelo, se encontró frente a su hermano en el puente, al que abrazó fuertemente mientras él le dejaba claro que estaban todos muy orgullosos de ella.