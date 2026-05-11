En 'Vamos a ver' señalan la razón de la expulsión de Nagore Robles en 'Supervivientes 2026' y muchos lo piensan

Nagore Robles fue la expulsada de 'Supervivientes 2026' en un duelo final frente a Aratz Lakuntza este domingo, que acogió una ceremonia de eliminación sorpresa previa a la unificación. La ya exconcursante resultó penalizada tras su campaña de desprestigio contra Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

El duelo estuvo muy reñido en todo momento: 52,7% frente a un 47,3%. Finalmente, Nagore fue la elegida por los espectadores para decir adiós, quedando así fuera de la nueva fase en la que entra el concurso: la unificación, que se completará el próximo jueves.

Antes de coger su saco y abandonar la Palapa de 'Supervivientes', Nagore Robles, que admitió estar derrotada tras siete semanas de aventura, se despidió de sus compañeros, totalmente en shock con su expulsión contra todo pronóstico. Nadie preveía tal resultado. Especialmente Alba Paul, rota en llanto tras quedarse sin su mayor baluarte.

Nagore se despide de una palapa inundada por las lágrimas ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹



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Por su lado, Sandra Barneda, expareja de la vasca y paradójicamente la encargada de proclamar su eliminación, le dedicó unas palabras de despedida en las que reconoció haber pasado una mala noche: "Personalmente, a pesar de ser la presentadora, me ha sabido mal. Esta noche lo he pasado mal. Te doy las gracias y, sinceramente, espero que algún día pueda verte entrando el día uno en 'Supervivientes'. Eres una gran superviviente".

Todo esto se ha resumido en 'Vamos a ver' con Patricia Pardo en la entrega de este lunes. Y algunos colaboradores del club social han contradicho a Barneda cuando afirmó que había sido una "gran superviviente". "Pues no lo ha hecho tan bien, no lo ha hecho tan bien como yo esperaba. Yo tenía muchas más expectativas puestas en Nagore", ha comentado sin rodeos Pepe del Real.

"A mí me ha encantado, ha movido tramas y lo ha dado todo en las pruebas", ha defendido por su parte Adriana Dorronsoro, que estaba sola en esa valoración, pues Kike Calleja ha suscrito a Pepe y ha criticado también el concurso de Nagore Robles: "Tanto que nos ha criticado a todos cuando hemos estado concursando, luego ella ahí ha sido un bluf. Yo esperaba mucho más de ella y al final... se ha quedado como un bluf".

Así, parte de los tertulianos de 'Vamos a ver' han sostenido que Nagore se ha quedado a medio gas en 'Supervivientes 2026' y que no ha destacado ni en convivencia ni en supervivencia. Motivo por el que, según ellos, habría sido fulminada por la audiencia en la que era su primera nominación.