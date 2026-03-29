Bombazo de calado en 'Supervivientes 2026': Nagore Robles, nueva e inesperada concursante oficial

'Supervivientes 2026' ha desvelado por fin la identidad de su nueva concursante oficial después de una semana al completo cebando su incorporación al casting en relevo de la actriz Alejandra de la Croix, que abandonó la aventura al verse superada por su crisis física y, sobre todo, mental.

El pasado domingo, Sandra Barneda ya anunció la noticia de la llegada de un nuevo participante, pero sin entrar en detalles. Posteriormente, el martes en 'Tierra de Nadie' y el jueves en la gala principal, Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez ofrecieron algunas pistas sobre esta persona.

A través de un pergamino de Poseidón, como así se representa a la dirección de 'Supervivientes 2026', Aramendi informó de que se trataba de "una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos".

Luego, Vázquez concretó un poco más mediante otro pergamino y, con afán de estirar la expectación, añadió una nueva pista: "La concursante tiene relación con uno de los supervivientes que vive actualmente en la playa".

Pues bien, una semana después, en la cuarta entrega de 'Conexión Honduras', se ha descubierto quién es esa concursante. Se trata de Nagore Robles, un auténtico bombazo y un fichaje totalmente inesperado. Y además, antes de poner rumbo a Honduras, ha hecho parada en el plató ante los vítores de un público enfervorizado. "No me lo puedo creer, qué nerviosa estoy", han sido sus primeras palabras.

💥 ¡BOOM! 💥@Nagore_Robles es la nueva concursante de S|V 2026 pic.twitter.com/HnaHrKxT5J — Mediaset España (@mediasetcom) March 29, 2026

Nagore Robles: "Voy a ganar 'Supervivientes 2026'"

"Voy a ganar 'Supervivientes 2026'", ha sentenciado Nagore Robles frente a su ex Sandra Barneda. Su incorporación pretende dar un necesario meneo al concurso y relanzar la presente edición en tramas y audiencias.

La vasca ha aseverado que nadie se va a atrever a plantarle cara pese a llegar 25 días más tarde a Honduras, y ha prometido no callarse nada: "Soy muy cruda, soy muy clara y yo voy por libre". En ese sentido, no cree que haga falta mucho tiempo para tener los primeros enemigos en la isla.

"Solo pido que, cuando me nominen, me salvéis porque pienso dároslo absolutamente todo. Voy con muchísima ilusión y no voy a abandonar. Eso os lo prometo. Mi cuerpo no me va a fallar y mente mucho menos", ha asegurado Nagore Robles.