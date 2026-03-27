'Supervivientes 2026' adelantó este jueves, en los minutos finales de la gala 4, más pistas sobre la nueva y explosiva concursante, cuya identidad se conocerá el domingo, 29 de marzo, en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.

Esta persona se va a incorporar como participante de pleno derecho a la aventura en relevo de Alejandra de la Croix, que -recordemos- abandonó 'Supervivientes' hace casi una semana al verse superada por sus crisis física y, sobre todo, mental.

El martes, en la entrega de 'Tierra de Nadie', Ion Aramendi reveló una información clave a través de un pergamino de Poseidón. "Se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos", leyó el presentador.

"Tiene relación con uno de los supervivientes que vive actualmente en la playa y su nombre es un auténtico bombazo"

Y este jueves, en la cuarta gala principal del concurso, Jorge Javier Vázquez continuó estirando la expectación añadiendo una nueva pista. "Tiene relación con uno de los supervivientes que vive actualmente en la playa y su nombre es un auténtico bombazo", recogía el segundo pergamino.

Al finalizar la emisión, el comunicador catalán emplazó a los telespectadores de 'Supervivientes 2026' a no perderse la gala dominical porque será entonces cuando se descubrirá la identidad de la concursante definitivamente. Incluso, se podrá hablar con ella antes de volar directa a Honduras. Su incorporación, eso sí, es todavía un interrogante.