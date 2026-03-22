Dura pérdida en 'Supervivientes 2026': Alejandra de la Croix abandona de manera definitiva tras no superar su estado

Alejandra de la Croix amenazó con abandonar 'Supervivientes 2026' en la pasada gala, que se tornó muy amarga para la concursante. "Me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí y no puedo seguir", verbalizó sin rodeos.

"Estoy pasando una última semana con días fatídicos, con crisis de ansiedad, con ataques de pánico. No sé si estoy en el mejor estado para continuar en esta experiencia", admitió la actriz de 'La que se avecina'.

"No me imaginaba que llegaría a decir esto nunca porque soy una persona luchadora y me gusta empezar y acabar las cosas, pero de corazón digo que quiero abandonar. A mí esta experiencia me ha superado (…) Soy una persona pizpireta y cachonda y aquí no me encuentro", recalcó Alejandra de la Croix en Palapa.

Jorge Javier Vázquez le insistió en pensarlo bien antes de tomar una decisión en caliente, emplazándole a comunicarla al finalizar la gala en Telecinco. Llegado ese momento, Alejandra, que se disculpó de antemano con el equipo de 'Supervivientes 2026' por fallarle, pidió apartarse de la convivencia temporalmente para resetear mejor su cabeza: "Quiero salir de la playa y, si pudiera, pensármelo un día o dos más".

Por su parte, Jorge Javier, por boca de la organización, le reclamó comprometerse a comunicar su decisión definitiva este domingo en 'Conexión Honduras'. Y así ha ocurrido. Alejandra de la Croix, que ha seguido en la misma línea que el jueves, ha anunciado su abandono definitivo ante la pregunta de Sandra Barneda. "Lo siento mucho por la gente que me está apoyando y que esperaba de mí otra cosa", ha lamentado la ya exconcursante.