Alejandra de la Croix ha pedido abandonar 'Supervivientes 2026' en una gala muy amarga para la concursante. El primer gran temporal que ha sacudido Honduras en esta edición ha sido la estocada definitiva, aunque en su caso es una idea que le embarga desde hace días.

"Yo no estoy nada bien. Estoy pasando una última semana con días fatídicos, con crisis de ansiedad, con ataques de pánico. No sé si estoy en el mejor estado para continuar en esta experiencia", ha planteado la actriz de 'La que se avecina'.

Jorge Javier Vázquez le ha sugerido enfriar esos negativos pensamientos, y ella se ha desahogado: "Se intenta. Llevo estos días meditándolo entre brotes y brotes y pensando en qué sería lo mejor en frío. He hecho análisis y autocrítica y no me imaginaba que llegaría a decir esto nunca porque soy una persona luchadora y me gusta empezar y acabar las cosas, pero de corazón digo que quiero abandonar. A mí esta experiencia me ha superado".

El presentador le ha pedido luchar contra ese sentimiento. "Me ha costado mucho verbalizarlo. Creo que todos en algún momento han pensado en irse pero luego algo te hace aguantar y luchar y tener un propósito por estar aquí. Y aquí me he dado cuenta de que lo he perdido. Soy una persona pizpireta y cachonda y aquí no me encuentro", ha admitido Alejandra de la Croix en Palapa.

Alejandra de la Croix: "Me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí y no puedo seguir"

"Me estoy escuchando y, pensando en mi, me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí y no puedo seguir con la experiencia", ha reiterado la participante de 'Supervivientes 2026'. "No hay una cosa concreta a la que no me esté adaptando, es algo con mi cabeza y por cómo estoy gestionado mis emociones. Me he dado cuenta de que no tengo esa fortaleza. No estoy en un buen estado", ha comentado visiblemente afectada.

Jorge Javier Vázquez le ha insistido encarecidamente en pensarlo bien antes de tomar una decisión en caliente, emplazándole a comunicarla al finalizar la gala en Telecinco. Llegado ese momento, Alejandra de la Croix se ha mantenido en sus trece: "He venido de pasar un año muy malo, de pensar que estaba remontando y de tener una fuerza que pensaba que tenía y he visto que no. Y prefiero abandonar antes que hacerme daño. No está para mí ahora mismo".

Su punto de inflexión, tal y como ha relatado, se produjo el pasado martes: "Me desperté por la mañana y tuve un desmayo por no comer, y del mismo desmayo me entró un ataque de ansiedad y dije: 'no puedo pasar por eso'. Me está afectando a mí salud física y mental. (...) Me sabe fatal defraudar a la gente que me está apoyando".

Por último, después de disculparse de antemano con el equipo de 'Supervivientes 2026' por fallarle, ha reclamado apartarse de la convivencia temporalmente para resetear mejor su cabeza: "Quiero salir de la playa y, si pudiera, pensármelo un día o dos más. No sé si esto lo puedo pedir". Por su parte, Jorge Javier, por boca de la organización, le ha pedido comprometerse a comunicar su decisión definitiva el domingo en 'Conexión Honduras'.