Kiko Jiménez se atreve a señalar a la organización de 'Supervivientes' tras lo visto con Alejandra de la Croix

Días después de poner fin a su aventura voluntariamente, Alejandra de la Croix llegó al plató de 'Supervivientes 2026' este martes dispuesta a enfrentarse a los colaboradores tras su abandono. Y Kiko Jiménez fue el primero en denunciar la drástica diferencia entre el amable recibimiento que ha recibió la actriz por parte del presentador y el resto de presentes en comparación al de Álex Ghita, tildando de "injusto" el linchamiento que sufrió el entrenador personal por abandonar.

"Ya estoy mejor, he estado fatal. Lo he pasado muy mal... Te lo pueden contar, lo puedes imaginar pero estar ahí es fuertísimo", confesó la exconcursante nada más encontrarse con Ion Aramendi, que mientras tomaba asiento ha recibido todo tipo de muestras de apoyo por parte de los colaboradores presentes en plató. "A mí me ha dado mucha pena que te vayas porque estabas haciendo un concurso estupendo" aseguraba Carmen Borrego.

Kiko Jiménez estalla ante el recibimiento de Alejandra de la Croix en 'Supervivientes' tras su abandono y pone el foco en Álex Ghita

Y entre bromas sobre la corta estancia de la hermana de Terelu Campos en el reality estrella de Telecinco, la colaboradora ha trasladado a Alejandra de la Croix su total comprensión. "'Pero te entiendo perfectamente, porque llega un momento y dices se acabó y no hay nada que hacer", aseveró la televisiva. "Es de ser también valiente aceptar cuando uno no puede más, ser honesta y decir hasta aquí he llegado. No todo el mundo tiene que ganar", añadía Suso Álvarez con un tono similar que solo se atrevió a romper Kiko Jiménez.

Así, la pareja de Sofía Suescun no tuvo problema en convertirse en la voz discrepante del panel de colaboradores. "A mí me parece muy injusto el recibimiento que se le dio la semana pasada a Álex Ghita que ha hecho exactamente lo mismo que tú, abandonar y salir por la puerta de atrás", señalaba el televisivo poniendo el grito en el cielo por el trato que sufrió el entrenador personal tras su abandono.

Cabe recordar que el ex de Adara Molinero puso fin a su paso por 'Supervivientes 2026' tras convertirse en el primer expulsado por el público, alegando no poder continuar en Honduras por el enorme obstáculo que suponía la comida para él. "Pero la actitud de Álex Ghita no es la misma que ha tenido ella", señalaba una colaboradora de fondo entre aplausos del público.

"Bueno, parecida", insistió Kiko Jiménez, firme en su crítica de cómo el programa ha tenido dos formas distintas de recibir a concursantes que han activado el mismo protocolo de abandono. "Es lo mismo. Has tenido bastante buen recibimiento", resolvía el colaborador. Y es que, durante su llegada a plató, Álex Ghita se enfrentó a numerosas críticas por parte de los colaboradores además de ser tildado como "la mayor decepción" de la edición en otros programas de la cadena, siendo mirado por lupa por su corta experiencia en los Cayos Cochinos.