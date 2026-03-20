Álex Ghita ('Supervivientes') no nombra a Joaquín Prat pero este mensaje va por su ensañamiento y el de su equipo

Tras convertirse en el primer expulsado y poco después poner fin de forma voluntaria a su paso por 'Supervivientes 2026', Álex Ghita se ha convertido en el blanco de todas las críticas por su breve estancia en los Cayos Cochinos. Y si bien Joaquín Prat no se cortó en sentenciar el "decepcionante" concurso del entrenador personal, este no ha dudado en tomar sus redes sociales con un tajante comunicado contestando a las numerosas críticas que ha recibido, entre ellas la del presentador.

"Ayer recibieron en plató a Álex Ghita. Yo, la verdad, es que me lo hubiese ahorrado", sentenció Joaquín Prat esta semana desde 'El tiempo justo', reaccionando a la entrevista del ex de Adara Molinero en plató tras abandonar. "Es uno de los peores concursantes de la historia de Supervivientes. Pocos más miserables que él", llegó a señalar el presentador, muy crítico con el primer expulsado de la edición.

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Y es que, durante su análisis del concurso de Álex Ghita, Joaquín Prat no se cortó a la hora de analizar los motivos de su salida. "No ha aguantado porque le han echado, le ha salido mal la estrategia. Su estrategia era llegar y convertirse en protagonista, pero se ha pasado de frenada, lo han echado y cuando se ha visto en la otra playa y ha dicho que se quería ir. Le ha faltado ponerse a llorar", sentenció el presentador.

Álex Ghita contesta a las críticas de Joaquín Prat y sus colaboradores en un extenso comunicado: "Hay que estar dentro para entenderlo"

Y este jueves, tras varios días en silencio, Álex Ghita ha emitido un comunicado en su perfil de Instagram respondiendo a quiénes han echado por tierra su paso por 'Supervivientes'. "Fui con todo. Con hambre de ganar, de superarme… de demostrar que era indestructible... Y la realidad fue otra", ha comenzado explicando el televisivo. "La cabeza me ganó, el hambre me superó. Y lo que era un sueño… se convirtió en mi mayor reto. No voy a poner excusas, abandoné. Y es una decisión que asumo", ha añadido.

"Pero también te digo algo, hay que estar dentro para entenderlo. He leído de todos estos días: 'fraude', 'el peor concursante', 'decepción'... Y lo entiendo, yo también esperaba más de mi", señalaba entonces el entrenador personal, haciendo referencia al duro tono con el que el presentador de Telecinco se refirió a su fallido paso por el reality. "Pero esto también va de ser real, de aceptar cuando algo te supera y de aprender", subraya Ghita en su post.

En ese sentido, el televisivo insiste en que regresa a España con una valiosa lección aprendida. "Porque sí, fallé. Pero también aprendí algo que no se me va a olvidar: que la mente puede más que el cuerpo, que no todo se gana y que la vida no va de correr... sino de saber parar", ha continuado explicando Álex Ghita, que antes de aceptar el reto de 'Supervivientes' tan solo había participado en 'GH DÚO'.

"No me arrepiento de haber ido. Me arrepentiría más de no haberlo intentado. Y si algo tengo claro es que esto no me define, me construye", ha advertido entonces el entrenador, dejando la puerta abierta a un futuro regreso al formato. "Y ahora una cosa... Después de todo esto, ¿vosotros qué creéis? ¿Me da para un 'All Stars' o mejor me quedo comiendo coco en casa?", ha señalado al final de su publicación, postulándose para la edición de "leyendas" del programa.