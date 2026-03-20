Preocupación en 'Supervivientes' por su fallido casting: Jorge Javier interviene seriamente por el futuro del concurso

'Supervivientes 2026' se está encontrando con serios problemas y dificultades a la hora de elaborar sus galas debido a un casting de concursantes que, por ahora, se presenta fallido. Los participantes apenas reman a favor de obra y eso, entre otros factores, explica la acusada caída de audiencia de la tercera gala, que anotó un 15,9% de cuota y descendió de la barrera psicológica del millón de espectadores.

Los datos, aunque siguen siendo buenos para el estado actual de la TV, son para empezar a preocuparse y a replantearse el rumbo de la edición. De hecho, antes de conocerse este desplome, Jorge Javier Vázquez, en representación del equipo del reality, dio un fuerte toque de atención a todos los supervivientes por una actitud poco o nada favorable con el show televisivo.

"Tengo que deciros algo porque hoy vengo en plan guerrero con vosotros", advirtió el presentador inicialmente. "Vamos a ponernos todos las pilas y cuando digo todos es todos. Estamos en 'Supervivientes'. No estáis en un concurso cualquiera y tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa", les reprendió sin titubeos.

"Es más, únicamente es la tercera gala y yo, como presentador, necesito saber que vosotros tenéis ganas de continuar y de entregaros a 'Supervivientes' porque, si no, este programa no tiene ningún sentido", continuó sermoneándoles un Jorge Javier Vázquez que no solo hablaba por él, sino en nombre de todos los que hacen posible el formato de Mediaset. "Basta ya de bajones, de tristezas. Arriba", apeló.

Esto ocurrió al comienzo de la tercera gala de 'Supervivientes 2026', pero, más adelante, Jorge Javier volvió a la carga y se dirigió particularmente a los integrantes de Playa Victoria debido al nulo contenido que habían protagonizado en los últimos días.

"Los redactores han buscado y rebuscado como si fuera petróleo y no han encontrado absolutamente nada"

"A estas horas de la noche me estaba yo preguntando: ¿por qué no vamos a Playa Victoria y vemos más vídeos con ellos?' Y entonces, claro, pensaba que íbamos a ir ahora, pero los redactores han buscado y rebuscado como si fuera petróleo y no han encontrado absolutamente nada", protestó con contundencia Vázquez ante las caras de circunstancia de los concursantes.

"Estamos encontrando retales, ligeros remiendos para rellenar. No hay nada", evidenció el comunicador catalán en un nuevo intento por espabilar a los robinsones por el bien de 'Supervivientes' y de su continuidad en la programación de Telecinco.