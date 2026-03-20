'Supervivientes' expulsa a su concursante más protagónica y acaba la noche con un protocolo de abandono

Telecinco ha ofrecido este jueves, 19 de marzo, la tercera gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del segundo concursante expulsado (o desterrado) de la edición entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Claudia Chacón, Marisa Jara y Toni Elías.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestos al juicio de los espectadores Almudena Porras, Marisa Jara, Claudia Chacón y Toni Elías. Cuatro grandes nombres de la temporada. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser Almudena.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Claudia, Marisa y Toni, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado el expiloto de motociclismo como ya sucediera el jueves pasado.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la modelo. La que obtuviera el menor número de votos abandonaba La Palapa. Y esa persona ha sido Marisa, gran protagonista de la edición. La andaluza ha alcanzado un 42,7% frente al 57,3% acumulado por Claudia.

No obstante, Marisa Jara ha acogido la resolución del público con alegría porque, previamente, había pedido salir al verse dominada por las circunstancias y por sus límites y miedos. Minutos antes había reconocido en directo que no podía ni sostenerse en pie.

Sin embargo, con lo que no contaba la superviviente es con que tenía una segunda oportunidad. Por supuesto, deja atrás las playas oficiales y pierde la condición de concursante de pleno derecho, pero se ha trasladado a Playa Destino, la localización en la que actualmente se encuentran habitando Darío Linero y Borja Silva.

Y en cuanto ha descubierto que su ilusión por regresar a España se desvanecía, ha advertido: "Yo no me voy a bajar de la barca". Finalmente, ha accedido a hacerlo, pero ha alertado al equipo de una crisis de ansiedad. Al término de la gala, Jorge Javier Vázquez ha avanzado que Marisa había activado el protocolo de abandono.

Marisa se suma a Alejandra de la Croix, que también activa el protocolo de abandono

Todos los detalles, el domingo en 'Conexión Honduras', donde también se acogerá la decisión final de Alejandra de la Croix tras pedir también su abandono. La actriz ha asegurado no poder seguir con la experiencia: "Llevo estos días meditándolo entre brotes y brotes y pensando en qué sería lo mejor en frío. He hecho análisis y autocrítica y no me imaginaba que llegaría a decir esto nunca porque soy una persona luchadora y me gusta empezar y acabar las cosas, pero de corazón digo que quiero abandonar. A mí esta experiencia me ha superado".

"Me estoy escuchando y, pensando en mi, me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí y no puedo seguir con la experiencia", ha reiterado la participante de 'Supervivientes 2026'. Su punto de inflexión, tal y como ha relatado, se produjo el pasado martes: "Me desperté por la mañana y tuve un desmayo por no comer, y del mismo desmayo me entró un ataque de ansiedad y dije: 'no puedo pasar por eso'. Me está afectando a mí salud física y mental. (...) Me sabe fatal defraudar a la gente que me está apoyando".

Por último, después de disculparse de antemano con el equipo de 'Supervivientes 2026' por fallarle, ha reclamado apartarse de la convivencia temporalmente para resetear mejor su cabeza: "Quiero salir de la playa y, si pudiera, pensármelo un día o dos más. No sé si esto lo puedo pedir". Por su parte, Jorge Javier, por boca de la organización, le ha pedido comprometerse a comunicar su determinación definitiva el domingo en la gala con Sandra Barneda.

