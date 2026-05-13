'Supervivientes 2026' anuncia al concursante salvado y el resultado perfila quién puede ganar esta edición

'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva ceremonia de salvación este martes en 'Tierra de Nadie' entre los vigentes nominados: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras.

Los porcentajes han estado igualadísimos por arriba (31,6%, 28,5%, 25,1% y 14,8%) y apenas dos puntos han separado a los dos más votados por la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity.

La salvación de este martes era muy decisiva, pues aquel que se liberara de la expulsión se garantizaba vivir la unificación del próximo jueves. Un momento icónico de cada edición de 'Supervivientes'.

Duelo final en la ceremonia de salvación entre Claudia Chacón y Alvar Seguí

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado la permanencia en la palestra de Aratz Lakuntza y Almudena Porras. Así las cosas, el indulto ha quedado en un duelo entre Claudia y Alvar.

Finalmente, tras unos minutos de tensión, se ha resuelto el enigma: Claudia Chacón ha sido la salvada de la noche con ese 31,6% de los votos frente a Alvar Seguí. La joven se ha mostrado muy emocionada con el veredicto de los espectadores, pues ya son numerosísimas las veces que le han liberado de la eliminación en primer lugar.

Además, ese elevado porcentaje cosechado frente a pesos pesados como Alvar, Aratz o Almudena, otro perfil con mucho fandom de 'La isla de las tentaciones', evidencia una semana más que la concursante, a pesar de sus grandes polémicas, es una clara favorita para llegar a la final de 'Supervivientes 2026' e incluso... ganar.