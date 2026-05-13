Castigo en 'Supervivientes' para Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Claudia Chacón, los grandes favoritos de la edición

'Supervivientes 2026' retomó la 'Zona Roja' este martes, en la décima entrega de 'Tierra de Nadie', y ésta se saldó con el mayor castigo impuesto hasta la fecha en la presente edición. Los damnificados, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Claudia Chacón, precisamente los concursantes favoritos de la audiencia.

Tras esta asamblea, los integrantes de cada equipo tuvieron la oportunidad de votar quién debía ser señalado para recibir un 'correctivo' de Poseidón. Playa Victoria escogió, casi por unanimidad, a Claudia y Playa Derrota se decantó por Alvar, muy cuestionado en las últimas semanas.

Claudia y Alvar se convierten en los castigados de sus playas 💥



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A continuación, los dos se enfrentaron a su cruda realidad, guiada por un pergamino. Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Claudia Chacón salieron de la 'Zona Roja' y se montaron rápidamente en la barca que les trasladó al lugar en el que van a tener que convivir hasta la gala del jueves: 'Zona Parásita'.

Esta minúscula plataforma será la estancia durante las próximas horas de los dos supervivientes, que no podrán bajar en ningún momento de ella, salvo para hacer su necesidades. Así, tienen prohibido pasear por la playa, recolectar almendras o cocos o pescar.

Solo sobrevivirán a expensas de la generosidad (o no) de sus compañeros de Playa Derrota (Alba Paul, Darío Linero, Ivonne Reyes y Almudena Porras), que además es el campamento con menor dotación y con peores recursos y posibilidades para la supervivencia.

Alvar y Claudia descubren que pasarán hasta el jueves en Zona Parásita 💥



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En caso de no cumplir esta dura penitencia, algo altamente probable teniendo en cuenta que Alvar y Claudia son dos concursantes todoterreno, recibirán una grave sanción tal y como les avanzó Ion Aramendi por boca de la organización de 'Supervivientes 2026'.