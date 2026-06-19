El tropiezo de la Telemadrid de Ayuso con su oferta sobre Zapatero: Cae a sexta opción en audiencias con su documental

Telemadrid emitió este jueves en pleno prime time un reportaje especial bajo el título de 'El caso Zapatero: los datos', con el que pretendía analizar todo en torno a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Un formato producido por La Cometa ('El análisis: diario de la noche' y 'Mañaneros 360') y que fue un auténtico fracaso en audiencia.

Así, tal y como ha publicado Hugo Carabaña en su cuenta de "X", el documental 'El caso Zapatero: los datos' se quedó con un pobre 4,6% y 50.000 espectadores en la noche de Telemadrid. Con ello, el programa fue sexta opción en su franja de emisión.

De ese modo, el programa de Telemadrid tan solo consiguió superar en su franja a La 2, que marcó un 3,6%. Cabe decir que la oferta de la cadena pública de este jueves era una reposición de 'Órbita Laika' después de que RTVE haya optado por guardarse las entregas de estreno del programa divulgativo para otoño para evitar competir con el Mundial.

El reportaje ‘El Caso Zapatero: Los Datos’ se queda con un pobre 4,6% de share en TeleMadrid:



- El Caso Zapatero: Los Datos: 4,6% / 50.000



Es sexta opción en su franja, solo superando a La 2 (3,6%)#Audiencias — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 19, 2026

Así fue el especial de Telemadrid sobre Zapatero

Un especial con el que Telemadrid quiso echar más leña al fuego contra José Luis Rodríguez Zapatero justo en el día en el que habían salido informaciones poco favorecedoras para Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, después de que la UCO haya llegado a la conclusión de que su empresa "carece" de medios para hacer el trabajo por el que Quirón le pagó en 2021.

Producido por La Cometa TV para Telemadrid, el documental contó con firmas periodísticas de referencia —entre ellas Esteban Urreiztieta, Pilar Velasco o Ketty Garat— que ponían el foco en la investigación judicial y el impacto social que ha tenido la imputación de Rodríguez Zapatero. También recogieron declaraciones de antiguos compañeros de partido para valorar el impacto interno en el PSOE y la percepción pública sobre la figura del expresidente.

El documental analizó las actuaciones que motivaron la imputación, con la apertura de diligencias, registros y el inventario de las joyas encontradas, y recogió además la opinión de especialistas en derecho penal sobre el significado de estas actuaciones en las distintas fases del proceso, desde la investigación preliminar hasta posibles imputaciones adicionales.

La pieza también contextualizó las posibles ramificaciones familiares y procesales, describiendo escenarios en los que terceros podrían ser investigados. La narración incluyó la cronología de la investigación, documentación judicial y material de archivo para ofrecer una visión completa y verificable del caso.