RTVE elimina 'Cine de barrio' este sábado: Cancela el histórico programa de Inés Ballester tras seis semanas sin emisión

Si hay un programa longevo en TVE con permiso de 'Informe Semanal' o 'Saber y ganar' es 'Cine de barrio'. El programa ha acompañado a la audiencia en las tardes de los sábados desde 1995 de forma ininterrumpida con numerosos presentadores. Sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en una oferta que aparece y desaparece de la programación como el Guadiana.

Así, 'Cine de barrio' ha dejado su hueco en los últimos tiempos a especiales de 'Aquí la tierra' por temporales, a la alfombra roja de los Goya o especiales por Eurovisión. Sin embargo, el programa que actualmente presenta Inés Ballester nunca había vivido una desaparición como la que vive desde el pasado 9 de mayo.

Aquel fue el último día que 'Cine de barrio' ocupó la programación de La 1. Desde entonces nada más se ha vuelto a saber sobre el programa y por ahora no hay noticias sobre cuándo regresará a la parrilla de los sábados de la cadena pública.

Y es que 'Cine de barrio' se canceló el 16 de mayo con motivo de la emisión del maratón especial de 'Star Wars' que ofreció La 1. La semana siguiente, el programa de Inés Ballester también dejó su hueco por la retransmisión de la final de la Champions League femenina. Y siete días después fue la final de la Champions masculina la que impidió que el magacín regresara a su hueco. Al sábado siguiente, La 1 también canceló su programación de tarde para ofrecer el especial informativo sobre la llegada del Papa a Madrid. Y finalmente el pasado sábado la cadena optó por un maratón especial de 'Toy Story'.

Pero esta semana, 'Cine de barrio' también faltará a su cita con la audiencia pues La 1 alterará su programación de tarde por la emisión de un nuevo partido del Mundial 2026. En concreto, la cadena emitirá el encuentro que enfrentará a Países Bajos y a Suecia a las 19:00 horas. Pero previamente, y como ya suele ser habitual, ofrecerá el previo 'Camino a NY' justo después de la emisión de la película 'El informe Pelicano' dentro de Sesión de cine.

Queda por ver cuándo volverá 'Cine de barrio' a la parrilla de La 1 pues aunque el sábado 27 de junio no tiene prevista la emisión de ningún partido, el Mundial de Fútbol puede hacer que la cadena opte por no recuperar el programa hasta que concluya la cita deportiva.

Así queda la programación de tarde de La 1 este sábado 20 de junio: