Entrevista a Ana Garcés, protagonista de 'Oasis' en Netflix tras el peaje de Jana en 'La Promesa': "Siempre va a ser un personaje con el que me relacionen"

Netflix estrena este viernes 'Oasis', su nueva gran apuesta de ficción y que supone la primera serie de Ana Garcés después de haber dejado 'La Promesa' hace más de un año. La actriz, a la que conocimos como protagonista de la serie diaria de La 1, encabeza el reparto de este thriller junto a Tomy Aguilera ('Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch ('Por tus muertos').

Con 'Oasis', Ana Garcés da el salto a Netflix de la mano de la misma productora que 'La Promesa', con la que la plataforma vuelve a unirse tras 'El caso Asunta' y 'Manual para señoritas'. Ahora, lo hace con una serie que combina el magnetismo visual del paisaje tinerfeño con el ritmo y la tensión de un thriller contemporáneo ambientado en un exclusivo resort y en un entorno totalmente paradisiaco. Una especie de 'The White Lotus' a la española.

Más información Crítica de 'Oasis': La nueva serie de Netflix sin ADN que suspende en guion y donde solo funciona Ana Garcés

Completan el reparto de la ficción, Manel Duarte, Berta Castañé ('Sigue mi voz'), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola ('La Calima'), Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve'). Juntos dan vida a los huéspedes y trabajadores de este exclusivo resort donde las apariencias son engañosas y cada personaje esconde secretos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Además, cuenta con la participación especial de Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Con motivo del estreno de 'Oasis', en El Televisero hemos podido entrevistar en exclusiva a Ana Garcés, que nos cuenta por qué se decantó por esta ficción para volver a la televisión después de su paso por 'La Promesa' y si cree que la serie de La 1 tiene mucho futuro. También responde a si los fans de la ficción diaria están preparados para que Manuel (Arturo García Sancho) inicie una nueva relación con Julieta tras la muerte de Jana.

Asimismo, Ana Garcés nos revela qué es lo que más le costó a la hora de trabajar en 'Oasis' y qué elementos cree que diferencian esta serie de otras del mismo género o de la mismísima 'The White Lotus'.

¿Cómo estás ante el estreno de 'Oasis'?

Muy bien, muy contenta y con muchos nervios y ganas de ver cómo lo acoge el público.

Ana Garcés en 'Oasis'

Es además tu primera serie después de haber dejado 'La Promesa'. ¿Qué elementos tenía para que te decantaras por ella y no por otros proyectos que te han llegado estos meses? ¿Qué es lo que más te gustó de la serie y lo que te hizo decir que sí?

Bueno, por muchas razones. Para empezar es un thriller, a mí me encantan los thrillers. Así que bueno, sobre todo lo empecé a leer, vi que era un thriller, vi que se trataba de un personaje complejo, es veraniego, era un proyecto muy apetecible.

Y el hecho de ser una producción de Bambú y estar detrás Ramón Campos imagino que también fue otro punto por lo que aceptaste, ¿no?

Por supuesto que sí. Bambú es una productora que a mí siempre me ha cuidado mucho, me encanta trabajar con ellos. Y poder empezar otro proyecto con ellos después de 'La Promesa' y que sea una serie de este estilo pues es una maravilla la verdad.

¿Qué destacarías de tu personaje en 'Oasis'? ¿Qué nos puedes adelantar sobre él?

Pues mi personaje se llama Elena. Y es una chica con mucho carácter, muy impulsiva y también muy leal por sus amigos.

¿Crees que con este personaje vas a superar el peaje de que se te haya podido encasillar como Jana?

Bueno yo creo que Jana siempre va a ser un personaje con el que me relacionen. Pero es verdad, que este personaje, Elena, considero que es bastante diferente. Bastante, bastante diferente al de 'La Promesa'. Tanto en carácter como quizás en edad. Aunque no es una edad muy distinta, la época si que influye y no tiene nada que ver.

'Oasis' puede parecer una versión española de 'The White Lotus'. '¿Qué destacarías de la serie y que elementos diferenciales tiene con respecto a otras series del género?

Bueno, para empezar creo que una de las diferencias que tiene con 'The White Lotus' es que durante esta serie sí que se investiga la desaparición. Es bastante diferente con respecto a 'The White Lotus'. Y bueno, creo que es una serie donde tú empiezas enganchándote por el thriller y te terminas enganchado con y por los personajes. Así que creo que eso es un hándicap muy bueno de esta serie.

Ana Garcés y Tomy Aguilera en 'Oasis'

Una de las características de esta serie es sin duda el reparto tan joven que formáis sobre todo los protagonistas contigo y con Tommy Aguilera y Victoria Kantch. ¿Cómo ha sido trabajar con todos ellos y cómo ha sido ponerte un poco también otra vez a la cabeza de todo el elenco?

Bueno, pues trabajar con ellos ha sido una maravilla. Es un equipo maravilloso, tanto en lo personal como en lo profesional. Han sido chicos súper responsables, talentosísimos y me llevo muchas cosas y he aprendido muchísimo de ellos. Y además me lo han puesto facilísimo. Así que encabezar un proyecto como este y sobre todo un thriller, que yo lo veía algo complicado de poder hacer, y de la mano de esta gente tan maravillosa, pues ha sido muy fácil. Desde algo muy lúdico.

No sé si el hecho de ser una serie con bastantes escenarios naturales también ha sido otro punto a favor después de estar acostumbrada a tanto plató y decorado como pasaba en 'La Promesa'. ¿Cómo recuerdas el rodaje?

Bueno, pues claro, eso es muy diferente y encuentras un poco de dificultad en sobre todo tener que mantener el rácord y el rácord emocional del personaje con tantas localizaciones. Por que al final hemos rodado entre Madrid y Tenerife con desorden. Y bueno, evidentemente en 'La Promesa' había más continuidad por el ritmo frenético de guion, así que ha sido una aventura nueva.

Y ha sido muy divertido poder rodar en muchas localizaciones de Tenerife, en playas, en piscinas, que es algo que yo no había hecho nunca. Pero es un rodaje en el que hay que estar muy concentrado.

¿Cuál ha sido el mayor reto de esta serie para ti tanto a nivel personal como profesional?

Pues una de las cosas que yo creo que más me ha costado es un poco lo que te decía, el sostener ese rácord emocional. Hay muchas situaciones límite que yo nunca había vivido. En espacios y localizaciones donde no conoces del todo porque no es lo mismo un plató que de repente una playa. Entonces bueno, creo que es un poco eso.

Por ahora solo sabemos que 'Oasis' tiene una primera temporada. ¿Tiene final cerrado o podría haber más temporadas?

Bueno, no sé si puedo contestar a eso. Y tampoco sé ni estoy segura de si habrá una segunda temporada. Pero lo que sí que te puedo decir es que a mí me encantaría. Haría una y mil temporadas más porque ha sido un proyecto divertidísimo y ojalá poder hacer muchas más.

Ahora que ha pasado tiempo. ¿Qué balance haces de tu salida de La Promesa? ¿Qué es lo que te hizo decidir que era el momento de dejarlo? ¿Has cumplido los objetivos que te marcaste cuando pensaste en dejar una serie de tanto éxito como esa?

Bueno, creo que uno de los motivos por los que yo quería salir de 'La Promesa' era por explorar el mundo, ver diferentes oportunidades. Y creo que eso se ha cumplido. He conseguido ver muchas cosas, hacer teatro que tenía ganas. En este caso, hacer esta serie con la misma productora. Así que nada, por ahora estoy feliz. Y veo que a 'La Promesa' le sigue yendo fenomenal así que nada, si que se han cumplido un poco las expectativas que tenía. Y la verdad es que he tenido suerte porque podía no haberme pasado nada pero bueno la historia era lanzarse a la piscina.

¿Sigues en contacto con los compañeros de La Promesa, hablas mucho con ellos? ¿No sé si sigues viendo la serie y qué te parece?

Tengo muchísimo contacto, tengo muchísimos amigos. Yo al final estuve allí dos años y medio. Y claro, he hecho vínculos muy fuertes con ellos. Sigo hablando mucho con ellos, me cuentan cómo les va, cómo van las tramas. Y si ellos están felices, yo también. Yo feliz por ellos de ver que les va tan bien después de un año.

La muerte de Jana ha seguido muy presente en las tramas. Ahora los guionistas están planeando un giro con Manuel y su posible historia de amor con Julieta. ¿Qué piensas? ¿Cómo crees que pueden recibir los fans de la serie esa trama?

Bueno yo creo que que Manuel recuerde a Jana eso siempre va a pasar mientras Manuel siga existiendo en 'La Promesa' porque fue algo que se construyó durante mucho tiempo. Y creo que es un recuerdo bonito que la siga teniendo presente. Y yo creo que la gente sí que va a acoger muy bien que Manuel tenga otra pareja. Manuel es un personaje muy querido y que merece volver a ser feliz. Y la gente, yo creo que está muy a favor de eso.

Saltas de una serie diaria y de una cadena generalista como es Televisión Española al mundo de las plataformas como es Netflix. ¿Has notado muchos cambios a la hora de trabajar?

Bueno, yo creo que a la hora de trabajar sí que había una pequeña diferencia, que es el ritmo. Pero tiene que ver más con el formato de la serie que con la plataforma, evidentemente. Y tampoco te puedo decir mucho más porque al final para nosotros el trabajo es trabajo y el trabajo es el mismo siempre. Y luego ya cuando salga y vea la recepción que tenga ya te podría contar qué diferencias hay. También está dirigida a un público un poco diferente al de 'La Promesa', pero bueno, es para todos los públicos. Así que por ahora no te puedo decir mucho, no sé qué diferencias hay.

Se habla mucho del momento que vive la ficción en nuestro país y es verdad que es muy puntera a nivel internacional. Pero es verdad que a nivel de televisión generalista está un poquito de capa caída. ¿No sé si tú crees que las series tienen futuro en la televisión generalista o al final la irrupción de las plataformas va a poder con ellas?

Bueno, no sabría contestarte del todo. No sé muy bien a qué se debe. Yo creo que también vivimos en una era en la que la gente consume series masivamente. Y es verdad que en televisión muchas veces sale una vez a la semana, que eso se está incorporando también a plataforma. Entonces yo creo que también depende del público. El público que ahora está acostumbrado más a los reels de dos segundos y estas cosas, pues le va a costar un poco más. Pero yo sinceramente no creo que vaya a morir ese tipo de formato.

¿Y a 'La Promesa' le ves mucho futuro o temes que se termine perdiendo su esencia?

Pues mira, yo creo que 'La Promesa' va a tener todo el futuro que 'La Promesa' quiera. De verdad lo digo porque creo que el público sigue súper encima de esta serie. Es una serie que sigue funcionando año tras año. Así que yo creo que es una serie a la que le pueden quedar muchos años si ellos quieren.