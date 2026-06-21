El público dicta esta sentencia a 'Oasis', la nueva serie de Netflix con Ana Garcés, y la crítica es masiva

Netflix estrenaba este viernes 'Oasis', una de sus apuestas para este comienzo del verano. La serie es una producción original de Bambú Producciones ('La Promesa', 'El caso Asunta') aunque su premisa puede recordar en cierto modo a la exitosa 'The White Lotus'.

'Oasis' está protagonizada por Ana Garcés ('La Promesa'), Tomy Aguilera ('Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch ('Por tus muertos'). Completan el reparto Manel Duarte, Berta Castañé ('Sigue mi voz'), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola ('La Calima'), Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve').

Este reparto tan coral y juvenil da vida a los huéspedes y trabajadores de un exclusivo resort llamado Oasis donde las apariencias son engañosas y cada personaje esconde secretos que podrían cambiar el rumbo de la investigación que narra la ficción.

El reparto de la ficción lo completan actores de la talla de Unax Ugalde ('Romi', 'Entre tierras'), Alicia Borrachero ('El caso Asunta'), Mercedes Sampietro ('Romi', 'Rapa'), Paco Tous ('Yo, siempre a veces', 'Marbella') y Verónica Sánchez ('La favorita 1922', 'Las hijas de la criada').

Así es 'Oasis'

'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.

Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

¿Cómo ha recibido la crítica la nueva serie de Netflix?

El estreno de 'Oasis' supone una nueva colaboración entre Bambú y Netflix tras la cancelación de 'Manual para señoritas' y tras el éxito de 'El caso Asunta'. Además su llegada ha generado cierta expectación entre los fans de 'La Promesa' por ser la primera serie en la que trabaja Ana Garcés tras su salida de la serie diaria de La 1 hace más de un año.

Sin embargo, parece que el resultado de esta ficción no ha convencido nada a la crítica especializada. Así, por ejemplo, Natalia Marcos es demoledora en su opinión en El País. Para la periodista solo el hecho de pensar en una 'The White Lotus' a la española es "un insulto a la serie de HBO Max". "Oasis no pasa de ser un drama juvenil en el que cada trama va por su lado y la mayoría no llega a ninguna parte tras dar varias vueltas sobre ellas mismas", recalca. "El problema con Oasis no es que la serie sea mediocre y no aporte nada nuevo. Lo peor es que ya no nos sorprende descubrir que la nueva producción española de Netflix es otra mediocridad que olvidaremos a las dos horas", sentencia.

Algo en lo que coincide el periodista Óscar Rus en su crítica en El Independiente, cuyo título es "El verdadero drama de Netflix es la mediocridad de sus series españolas". En este sentido, el redactor se hace una serie de preguntas cuestionando el reparto elegido para la ficción, sus tramas y qué aporta una serie así para Netflix después de haber tenido series del estilo como 'Élite' y 'Olympo'. "Oasis no salvará los muebles de Netflix en cuanto a ficción española", defiende.

Otro que también emplea la palabra "mediocridad" en su crítica es el periodista José A. Cano en Cine con Ñ. Y es según él, 'Oasis' "no funciona ni como misterio, ni como crítica social, ni como historia de rebeldía juvenil". "Es otro producto de Netflix que disfraza de entretenimiento la propaganda clasista estadounidense", termina diciendo.

Mientras que nuestro crítico Juan Arcones en su reseña de El Televisero tampoco salva a esta nueva ficción de misterio y corte juvenil. "Este nuevo proyecto de Netflix tiene demasiadas cosas mezcladas a la vez y no todas funcionan. Porque uno de los problemas es que la serie no parece tener muy claro a qué público dirigirse", asegura nuestro redactor. "No hay tramas interesantes más allá de la desaparición principal. Y en eso se aleja bastante de 'The White Lotus', donde te encariñas con todos los personajes", añade.

El veredicto de la audiencia a 'Oasis'

Ana Garcés y Tommy Aguilera, protagonistas de 'Oasis'

En cuanto a la recepción del público en redes sociales en su mayoría las críticas a 'Oasis' son bastante negativas. "La primera temporada de #OasisNetflix se siente como una copia barata de "The white lotus" mezclado con Elite", opina un espectador. "He visto el piloto de ‘Oasis’ (Netflix) y lo siento, no voy a pasar de aquí. Más de lo mismo, pero peor que ‘Élite’ y todas las series similares! La trama y las interpretaciones son malísimas", critica otro.

No obstante, si que se han podido ver algunas reseñas positivas a la nueva serie de la plataforma. "Sin pestañear con #OasisNetflix, un thriller que entra rápido, conteniendo mucha intriga, jugando con el espectador y con unos buenos giros finales. El reparto, las voces en off y el desarrollo de las tramas son excelentes. Espero que renueve y tenga un largo recorrido", escribe otro usuario llegando incluso a pedir su renovación.

La primera temporada de #OasisNetflix se siente como una copia barata de "The white lotus" mezclado con Elite.



Y es que #Oasis durante 8 episodios no logra construir una historia interesantepic.twitter.com/7gSdSjzZYO — Adrián Rojas (@Adrian_Rojas3) June 19, 2026

He visto el piloto de ‘Oasis’ (Netflix) y lo siento, no voy a pasar de aquí.

Más de lo mismo, pero peor que ‘Élite’ y todas las series similares!

La trama y las interpretaciones son malísimas.#OasisNetflix#Oasis pic.twitter.com/xecWukJJEB — Berto Molina (@BertoMolina) June 19, 2026

#Oasis



Sin pestañear con #OasisNetflix, un thriller que entra rápido, conteniendo mucha intriga, jugando con el espectador y con unos buenos giros finales.



El reparto, las voces en off y el desarrollo de las tramas son excelentes. Espero que renueve y tenga un largo recorrido. pic.twitter.com/WEBBQUvdWz — Eduardo Real (@Edu_Real_) June 20, 2026

Bastante floja, por decir algo, me esperaba mucho más 🤦🏼‍♀️#oasis — Ana Crespista🌟♥️⚡☀️ (@AnitaVlcia) June 19, 2026

#Oasis es TERRIBLE.

Los diálogos dan una vergüenza ajena tremenda (pueden por favor escribir series sobre gente joven... GENTE JOVEN?). Las actuaciones son bochornosas (espero que la persona que haya logrado que V3rónica Sánch3z esté tan mal, tenga un lugar en el infierno) — Noticias de Cine y Series (@tvandcinenews) June 19, 2026

#PrevCrítica #OasisNetflix



🔸NOTA: 9️⃣



✔️Hay algo MAGNÉTICO en la nueva serie juvenil de @BambuProdu: la teen serie veraniega entra por los ojos, te zambulle en sus aguas y te atrapa con su thriller🌊

✔️#Oasis se aventura como una ficción de las de antes con el cuidado de ahora.… pic.twitter.com/hSJ5Mm5wof — Previously Series (@PreviouslySerie) June 15, 2026

Oasis was derivative and shallow. The missing person mystery felt like the writers were just winging it as they went. Often times, the episodes were rudderless & drawn out. A bunch of pretty YA people fucking like rabbits while clumsily trying to find their friend 🤦🤦‍♂️🤦‍♀️#Oasis pic.twitter.com/wbKqj89wAi — Rama's Screen (@RamasScreen) June 19, 2026

Visto el 1 episodio de #Oasis @NetflixES

Me encanta que todos oculten algo🤦🏻‍♂️ con ganas de más 💪🏻 — Diego Cuenca Becerra (@Diegol_76) June 19, 2026

Mañana se estŕena en @Netfixes #Oasis, probablemente la primera serie cuyo casting se podría haber hecho perfectamente en la casita de Bad Bunny. https://t.co/6oeUKcsHpv — Lorenzo Mejino (@lmejino) June 18, 2026

Hoy llega a nuestras pantallas #Oasis gracias a @NetflixES



Aquí os comentamos lo que nos ha parecido.https://t.co/Qo1KahyaCc — Moviementarios (@moviementarios) June 19, 2026