Quién es quién en el reparto de 'Oasis', la nueva serie española de Netflix: Estos son todos los personajes, actores y actrices

Netflix ha estrenado este viernes 'Oasis', una de sus grandes apuestas para este arranque del verano. La plataforma ha lanzado una especie de 'The White Lotus' a la española con Bambú Producciones ('La Promesa', 'El caso Asunta') a la cabeza. La serie está creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego.

'Oasis' está protagonizada por Ana Garcés ('La Promesa'), Tomy Aguilera ('Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch ('Por tus muertos'). Completan el reparto Manel Duarte, Berta Castañé ('Sigue mi voz'), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola ('La Calima'), Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve').

Este reparto tan coral y juvenil da vida a los huéspedes y trabajadores de este exclusivo resort donde las apariencias son engañosas y cada personaje esconde secretos que podrían cambiar el rumbo de la investigación que narra la ficción.

Asimismo, 'Oasis' cuenta también con la participación especial de actores de la talla de Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Así es 'Oasis'

'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

Conoce a los personajes de 'Oasis'

Ana Garcés es Helena

Ana Garcés en 'Oasis'

La actriz Ana Garcés vuelve a ser protagonista de una serie tras su comentada salida de 'La Promesa' y en este caso da vida a Helena, una de las trabajadoras del resort y que más se implica en la investigación sobre el misterioso suceso que narra la ficción.

Tommy Aguilera es Dani

Tommy Aguilera es Dani

El actor Tommy Aguilera, a quién hemos podido ver en otras series como 'Bienvenidos a Edén', 'Mar afuera' o 'Las hijas de la criada' da vida en 'Oasis' a Dani, otro de los personajes principales que se ve implicado en la investigación. Entre él y Celia, la hija del gerente de Oasis surge algo muy especial. Es enamoradizo, generoso y miedoso. Necesita que los demás estén bien para estar bien y quiere mucho a su madre.

Victoria Kantch es Celia

Victoria Kantch es Celia

La actriz Victoria Kantch, a la que conocimos en otros proyectos como 'Por tus muertos', 'El mal invisible' y 'Pura sangre' interpreta a Celia, la hija del gerente del resort Oasis. Tiene un profundo anhelo de libertad y tiene una gran capacidad para ayudar a los demás, incluso cuando ella misma se encuentra en una situación difícil.

Berta Castañé es Maca

Berta Castañé, que ya tiene experiencia con grandes series como 'La Moderna', 'Todos mienten' o 'La Valla' interpreta en 'Oasis' a Maca. Es una joven caprichosa, controladora, impulsiva y bastante clasista y podría parecer la típica niña mimada pero poco a poco se caerá su máscara.

Manel Duarte y Berta Castañé en 'Oasis'

Manel Duarte es Pablo

El joven actor Manel Duarte es otro de los protagonistas de 'Oasis'. Da vida a Pablo, el novio de Maca. Es alguien que haría cualquier cosa por salvar su pellejo o satisfacer sus deseos, sin importarle las consecuencias ni si hace daño a alguien cercano.

Ada Molina es Sofía

La actriz Ada Molina interpreta a Sofía, otra de las jóvenes que forman parte de la historia de 'Oasis'.

Jan Buxaderas es Oliver

El actor Jan Buxaderas que ha triunfado en el teatro con el musical 'The book of mormon' y que ha participado en series y películas como 'Jo mai mao', 'Dímelo bajito' o 'Todos los lados de la cama' interpreta en esta serie a Oliver, otro de los jóvenes que forman parte del elenco protagonista.

Jan Buxaderas y Álex Mola en 'Oasis'

Álex Mola es Jaén

El músico y actor Álex Mola, que ya tiene experiencia en televisión con series como 'Servir y proteger', 'Dos vidas', 'Vestidas de azul' o '4 estrellas' da vida en esta serie a Jaén, un chico que tiene un enorme corazón y que se ve implicado en la investigación que narra la serie.

Laura Simón es Laura

La actriz Laura Simón, a quién hemos podido ver en series como 'La Promesa' y que fue una de las protagonistas de 'Mar Afuera' interpreta en 'Oasis' a Laura.

Amanda Palomino es Leo

La actriz Amanda Palomino, conocida por 'Gastronauts' interpreta en 'Osasis' a Leo, otra de las jóvenes que forman parte del elenco protagonista.

Amanda Palomino y Blas Polidori en 'Oasis'

Blas Polidori es Jon

El actor Blas Polidori, conocido fundamentalmente por su participación en 'La sociedad de la nieve' da vida a Jon, otro de los jóvenes del reparto de 'Oasis'.

Paco Tous es Ginés

El actor Paco Tous, conocido por numerosas series como 'Los hombres de Paco' o 'La casa de Papel' da vida al subinspector Ginés. Es uno de los encargados de investigar la desaparición que aborda la ficción.

Paco Tous y Verónica Sánchez en 'Oasis'

Verónica Sánchez es Ortega

La actriz Verónica Sánchez, a quién hemos visto recientemente en series como 'Ángela', 'La favorita 1922' y 'Las hijas de la criada' da vida a la subinspectora Ortega. Junto a Ginés, ambos tratan de investigar todo en torno a la desaparición que lo cambia todo en Oasis.