RTVE cancela casi toda su programación: Suprime totalmente 'Aquí la tierra' y 'Sesión de tarde' y cambia su prime time este domingo

Este domingo 21 de junio es una fecha señalada dentro del calendario del Mundial de Fútbol 2026. Y es que la Selección Española juega su segundo encuentro mundialista ante Arabia Saudita tras su empate con Cabo Verde el pasado lunes. Por ello, TVE se volcará con el partido y levantará toda su programación de tarde incluyendo las películas y 'Aquí la tierra'.

Así, como ya hiciera el pasado lunes con el debut de La Roja, La 1 dedicará toda su tarde al fútbol y al igual que hizo entonces al cancelar tanto sus magacines ('Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra') como sus series ('Valle Salvaje' y 'La Promesa'), este domingo hará lo propio con Sesión de cine y el programa divulgativo.

De esta forma, tras acabar el 'Telediario', La 1 empezará a calentar la tarde futbolística con un nuevo especial de 'Camino NY', el programa que conducen Marcos López y Lara Gandarillas desde Torrespaña. Un especial que se alargará hasta las 17:45 horas para arrancar el previo del partido con Juan Carlos Rivero al frente de todo el equipo de retransmisión.

Será a partir de las 18:00 horas cuando el balón eche a correr con el España-Arabia Saudita. Y al concluir el partido, La 1 volverá a conectar con 'Camino NY' para hacer un amplio post partido con las reacciones de los jugadores de la selección, del seleccionador Luis de la Fuente y el análisis de los expertos de 'Estudio Estadio Mundial' con Felipe del Campo.

Con ello, 'Aquí la tierra' volverá a quedarse sin hueco y se cumple una semana sin emisión del programa coincidiendo además con el terremoto de cambios que prepara el programa debido a su internalización. Una revolución que conlleva la marcha de numerosos reporteros y miembros del equipo así como sus presentadores del fin de semana (Quico Taronjí e Isabel Moreno) y la llegada de nuevos rostros como Marc Santandreu como presentador y Fernando Ballesteros ('Mañaneros 360') como reportero.

'La película de la semana' retoma su hueco en el prime time

Y por la noche también hay cambios. Después de que la semana pasada 'La película de la semana' se cancelara por el estreno de la docuserie 'Denominación de origen' sobre la selección española, esta semana el contenedor cinematográfico retomará su hueco en la parrilla tras el fiasco de la serie documental. Y es que los dos primeros episodios apenas pasaron del 9,1% y 975.000 espectadores.

Así, los dos últimos episodios de este proyecto, que muestra el día a día de nuestros futbolistas, dan salto al prime time del sábado y 'La película de la semana' regresa al domingo con el estreno de la película 'Amenaza en el aire' con Mark Wahlberg al frente del reparto.

Así queda la programación de La 1 este domingo 21 de junio: