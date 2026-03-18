Álex Ghita fue recibido en el plató de 'Supervivientes 2026' durante la entrega de 'Tierra de Nadie' de este martes. Ion Aramendi le dio la bienvenida de una forma muy fría, gélida, exactamente acorde a la gran decepción que ha supuesto su fallida participación en el reality de Telecinco.

"Estoy triste pero hasta las mejores canciones terminan", dijo el exconcursante nada más poner un pie en el estudio. "Mucha gente dice que has sido una decepción. Incluso hay quienes te llaman fraude", le espetó el presentador del programa con un tono muy serio.

"Me gustaría que me lo dijeran a la cara. Al final, también hay mucha gente que empieza el año con propósitos y luego no los consiguen y no es porque no quieran", replicó Álex Ghita de un modo desafiante y con poca autocrítica inicialmente.

"Escúchame, Álex, con todo el cariño: tú decías que ibas a ganar y que estabas preparado. Y has durado una semana", le arreó Ion Aramendi después de su actitud vanidosa y de fanfarrón. "A mí me gusta arrancar los retos con ilusión y ganas, pero la vida da muchas vueltas. ¿Qué pasa? ¿Que os han dado de cenar vinagre en Telecinco hoy o qué?", confrontó el entrenador.

Acto seguido, Aramendi dio paso a los colaboradores de 'Supervivientes 2026'. El primero en interpelarle, Kiko Jiménez: "¿Cómo una persona como tú, profesional para motivar y entrenar a gente, ha caído en el error de tirar la toalla tan rápido?". En este caso, Álex Ghita sí que enmendó la plana.

"Estoy decepcionado conmigo mismo por no haber trabajado psicológicamente mi ansiedad con la comida. Me enfrenté a muchos miedos como el salto del helicóptero o los bichos, pero lo que más me ha comido la cabeza es el hambre", adujo el joven.

"No se puede ir a 'Supervivientes' con un guion establecido"

"Abandonar es lícito y cuando una persona dice que no puede más, pues no puede. Pero lo que no puede ir uno es con un guion establecido", soltó a continuación Terelu Campos, desmontando así unas intenciones que, según ella, llevaba calculadas.

"¿Dónde estaba el guion?", le respondió él. "Eres una persona lo suficientemente inteligente como para saber que, si no hubieras hecho determinadas cosas (robar), a lo mejor hubieras tenido un vídeo o ninguno o menos uno. Yo puedo entender el hambre, pero que a una semana no seas capaz de controlarte y que hagas eso a tus compañeros es horrible", le reprochó.

"Yo vi tu paso por Honduras y tenías menos voluntad que un abogado de oficio. Cómo tienes la fuerza de decirme eso tú a mí. Háztelo mirar", le encaró Álex Ghita, visiblemente cabreado con que Terelu deslizara que ese robo fue una estrategia para alcanzar mayor protagonismo en 'Supervivientes 2026'. "A ver cuando te enteras de que yo no fui como concursante de 'Supervivientes'", zanjó Terelu.