Álex Ghita revela si volvería a participar en 'Supervivientes' y da esta explicación sobre su polémica salida

Tras convertirse en el primer expulsado de la edición, Álex Ghita decidió poner fin a su segunda oportunidad en Playa Destino este domingo anunciando a Sandra Barneda su abandono irrevocable de 'Supervivientes 2026'. Y justo antes de tomar el helicóptero y decir adiós a los Cayos Cochinos, el entrenador personal se ha sincerado sobre los motivos que le han empujado a adelantar su salida.

"Venía con mucha ilusión a esta aventura, me tengo que volver con un sueño roto, una cicatriz en el corazón y espero que no mucho arrepentimiento en los próximos días", ha comenzado confesando el ex de Adara Molinero en un vídeo publicado en el perfil de 'Supervivientes' en Instagram donde se prepara para su salida de la isla.

Álex Ghita se sincera sobre su abandono de 'Supervivientes 2026': "No he podido superar esa barrera"

"Me voy porque no llegué preparado como debería a esta aventura con el tema de la alimentación, no pude superar esa barrera", ha continuado explicando el concursante sobre la gran barrera que no ha podido superar durante su corta estancia en el reality estrella de Telecinco. Y es que Álex Ghita no dudó a la hora de comunicar su negativa a seguir en la playa "limbo" del concurso, en la que los expulsados sobreviven alejados del grupo principal.

Sin embargo, no ha dudado en subrayar todo lo que ha aportado su presencia en los Cayos Cochinos. "Yo valoraría mi concurso como una persona sin miedo a nada, que se atrevió a enfrentarse a su mayor rival que era la alimentación, sin pelos en la lengua y que para los 7 días que estuvo en la isla creo que dejé una marca en Honduras", ha asegurado Álex Ghita, lamentando su corta estancia.

"De la experiencia me quedo con que las cosas hay que intentarlas, hay que venir con ilusión y si la vida más adelante toca pues ya se verá si...", ha señalado el televisivo, dejando la puerta abierta a una posible segunda oportunidad. "Ahora mismo no volvería nunca más a Honduras, pero conociéndome igual si trabajo el aspecto mental que me falta creo que puedo ser un concursante muy completo", ha advertido.

"Lo mejor de la experiencia es verme en el límite y lo peor sin duda es lo mismo. El hecho de verte en ese precipicio donde puedes tirar para adelante o para atrás", ha continuado explicando sobre el recuerdo que se lleva de 'Supervivientes 2026'. "A veces se gana, a veces se aprende... A mí me tocó aprender. Espero que esto me sirva para más adelante", aseguraba Álex Ghita antes de subirse al helicóptero. "Al final sé que es una decepción para mí y para esa gente al otro lado de la pantalla que me quería ver llegar lo más alto posible", ha terminado advirtiendo.