Álex Ghita abandona 'Supervivientes 2026' definitivamente y confiesa la verdadera razón de su decisión

Álex Ghita resultó ser el primer expulsado de 'Supervivientes 2026' en la gala del pasado jueves. Obtuvo el menor número de votos, muy probablemente penalizado por los robos de comida que cometió en su grupo, y tuvo que abandonar La Palapa.

La resolución la acogió con alegría porque había pedido abandonar previamente al verse totalmente dominado por el hambre y la ansiedad: "Tenía ganas de irme. Entré con un objetivo claro, pero la isla me ha tumbado. La ansiedad y la cabeza no las puedes controlar".

Sin embargo, para su disgusto, tenía una segunda oportunidad para enmendar sus errores y su imagen de mal superviviente. Por supuesto, dejaba atrás las playas oficiales y perdía la condición de concursante de pleno derecho, pero se trasladaba a Playa Destino, la localización en la que actualmente se encuentran cohabitando Darío Linero y Borja Silva.

En cuanto descubrió que la posibilidad de regresar a España se desvanecía, explotó contra la organización de 'Supervivientes 2026': "Que no me voy a quedar en esta isla. Me quiero ir al hotel, que me llevéis al hotel. ¿Qué broma es esta? Estoy muy desgastado para estas cosas. Espero que sea una broma porque no me puedo quedar más aquí y no puedo vivir más en una isla".

"No te vamos a llevar a ningún hotel y vas a tener que convivir con ellos (Borja y Darío)", le aseguró Jorge Javier Vázquez para borrar de un plumazo cualquier atisbo de ilusión o esperanza. Minutos más tarde, al ver que no se trataba de una broma y que todo iba en serio, Álex Ghita elevó el tono y exigió en directo hablar con los máximos responsables de 'Supervivientes' para marchar al hotel y poner fin a la aventura de inmediato: "Quiero hablar con dirección".

Posteriormente, con la gala ya concluida, Álex perdió los nervios y, en medio de un ataque de pánico, activó el protocolo de abandono, siendo evacuado en mitad de la noche por el equipo del reality y atendido por el servicio médico para calmar su ansiedad. El joven ha permanecido aislado en la Cabaña Presidencial durante todo el fin de semana y, este domingo, ha tomado la decisión final después de madurarla durante gran parte de 'Conexión Honduras'.

"Será un sueño roto pero tengo que decir que abandono esta aventura. Abandono porque no llegué preparado a nivel mental con la comida y tenía que haber trabajado meses antes este tema", ha comunicado, poniendo fin definitivamente a 'Supervivientes' a pesar de que Sandra Barneda le había pedido aguantar los 21 días de aclimatación y del mensaje de aliento de su amiga Raquel en una conexión telefónica.

Recordemos que Álex Ghita fanfarroneó en su vídeo de presentación con que iba a ser el mejor superviviente, el mejor en las pruebas y el ganador de la edición. Por la boca murió el pez y, por supuesto, se ha convertido en una gran decepción.