RTVE cancela 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' de la programación de La 1 este viernes

Con motivo del Festivo Nacional del 1 de Mayo, que da paso a un puente en el que se prevén muchos desplazamientos y, por ende, una alteración del consumo televisivo, las cadenas modificarán sus parrillas de programación este viernes. Es el caso de La 1 de RTVE, que mantendrá la oferta regular de la franja matinal pero levantará toda la tarde al completo. Te lo contamos en El Televisero.

Para empezar, 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360', los dos grandes filones de la cadena pública que más contribuyen a su media de audiencia diaria, no descansarán y se ofrecerán con absoluta normalidad a pesar de ese festivo del Día de los Trabajadores y a diferencia de la competencia, pues Antena 3, Telecinco, La Sexta y Cuatro sí cancelarán sus matinales y ofrecerán una oferta propia del sábado y domingo.

Sin embargo, en la franja vespertina, La 1 de RTVE sí que suspenderá la programación regular en su totalidad. Tras avanzarse un parón con las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', la guía oficial confirma ahora que tampoco habrá emisión de 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

Para cubrir esas cinco horas, la cadena principal de la Corporación pública ha optado por programar triple sesión de cine, un comodín habitual en estas fechas marcadas en rojo en el calendario. Así, La 1 lanzará las películas 'Cásate conmigo', 'Como la vida misma' y 'Doce fuera de casa' entre la primera y la segunda edición del 'Telediario'.

Por la noche, para las franjas de prime time y late night, TVE ha preparado un ciclo con Clint Eastwood bajo la marca 'Superestrellas'. A las 22:00 horas se emitirá un clásico entre los clásicos como 'Gran Torino' y, posteriormente, tomará el relevo otro destacado título del actor estadounidense: 'El jinete pálido'.

Así queda la programación de La 1 de TVE este viernes 1 de mayo: