Los 8 grandes estrenos de Prime Video este mes de mayo: de 'Aída y Vuelta' a la temporada 2 de una de sus series más caras

Cuando llega un nuevo mes (y si está próximo el verano, más aún), las plataformas de streaming empiezan a lanzar varias de sus propuestas más interesantes, tanto de series como de películas. Y Prime Video nos trae varios títulos muy interesantes que vamos a tener en cuenta en todo este mes de mayo. Porque, para empezar, nos llegan dos propuestas de acción y espionaje que son casi complementarias. Por un lado, 'Citadel', una de las series más caras de la plataforma. Por otro lado, una nueva película del personaje de Jack Ryan, de nuevo con John Krasinski.

Pero, si queremos algo más romántico, ahí tenemos la película 'Off Campus', basada en el éxito literario de 'Kiss Me'; o con un toque de fantasía en la película que cierra la historia de 'Good Omens' después de casi siete años. Y, entre todos esos estrenos, nos llega la película de 'Aída y Vuelta' por fin al streaming. Un proyecto diferente que reunió a casi todo el reparto de la serie original, pero dirigidos por Paco León.

Estrenos de series

Citadel (Temporada 2)

Sinopsis: Mason sigue recuperando sus recuerdos y cómo su pasado y el de su madre han influido en el destino de Citadel. También lidiará con sus sentimientos por Nadia y su esposa Abby, mientras se embarca en una misión que decidirá el destino del mundo.

Prime Video decidió reventar el mundo del streaming con millonarias inversiones en varios de sus proyectos estrella. Por un lado, la serie de 'Los anillos de poder', que tuvo el honor de ser la más cara de la historia. Pero ni los fans ni los críticos respondieron muy entusiasmados ante una trama que se salía de los cánones de Tolkien, sobre todo por el problema de no tener todos los derechos del afamado escritor. Por otro lado, encontramos 'Citadel', en la que Amazon invirtió la friolera de 300 millones de dólares, solo en esa primera temporada, buscando convertirla en un fenómeno global. Porque la idea era hacer varios spin-offs en otros lugares del mundo que luego pudieran confluir. Algo así como un mega-universo compartido.

La jugada no salió bien, y eso que contaba con los hermanos Russo, expertos en este tipo de crossovers gracias a su experiencia en el MCU de Marvel. La serie madre, protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci, no acabó de entusiasmar a nadie, y no hizo los números esperados. Tampoco los múltiples spin-offs, así que Prime decidió cancelarlos todos y centrarse solo en la serie original. El reparto principal regresa en esta segunda temporada, y en ella se decidirá si este proyecto de acción con espías funciona o acaba siendo olvidado.

Fecha de estreno: 6 de mayo

Spider-Noir

Sinopsis: La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, mientras la ciudad cuenta con un único superhéroe.

El mundo de Spider-Man es bastante curioso en cuanto a los derechos. Porque, por un lado, Marvel puede usar a Peter Parker en cine y proyectos derivados. Pero Sony usa a varios de sus villanos en películas como 'Morbius', 'Venom' o 'Madame Web'. Y es que ahora le llega el turno a otra de esas variantes del personaje, conocido ahora como Spider-Noir, y que pudimos verle en el cine con la voz de Nicolas Cage en la magnífica 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Gracias a la buena acogida de la película (y del personaje de Nicolas Cage), Amazon le ha dado la oportunidad de seguir dando vida a Ben Reilly (así se llama su alter-ego) en una serie a su altura, que llegará con 8 episodios este próximo 27 de mayo.

Pero una de las cosas interesantes alrededor de este proyecto es que se estrenará tanto en color como en blanco y negro para que la audiencia decida qué proyecto quiere ver. Algo similar hizo Marvel con su especial de Halloween sobre el hombre lobo protagonizado por Diego Luna.

Fecha de estreno: 27 de mayo

Estrenos de películas

La larga marcha

Sinopsis: En un futuro distópico, cien adolescentes participan en una brutal competición conocida como "La larga marcha", donde deben caminar sin descanso: si se detienen o reducen la velocidad de la marcha, mueren. Solo uno sobrevivirá.

El director de la saga de 'Los juegos del hambre' (excepto de la primera entrega), Francis Lawrence, se encarga de adaptar uno de los relatos más populares de Stephen King en una película que cuenta en su reparto, entre otros, con Mark Hamill, el eterno Luke Skywalker. Pero también Cooper Hoffman, hijo del fallecido Phillip Seymour Hoffman. Las críticas no fueron tan entusiastas, pero a su autor le gustó el resultado final, y además hay mucha más violencia de la que cabría esperar en este tipo de adaptaciones. Y también tuvo un más que correcto desempeño en la taquilla internacional. Eso sí, se podrá ver en MGM+.

Fecha de estreno: 2 de mayo

Marty Supreme

Sinopsis: Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

John Safdie suele ser un valor casi seguro en la temporada de premios (recordemos que estuvo a punto de conseguir una nominación para Adam Sandler por 'Uncut geos'). Todo parecía indicar que este, por fin, iba a ser el año de un Timothée Chalamet que está llamado a hacer historia. De hecho, ya lo está consiguiendo, convirtiéndose en el actor más joven en ser cinco veces nominado a los premios Oscar. Pero no consiguió llevarse la preciada estatuilla a casa, pese a haber estado a punto el año anterior gracias a 'A complete unknwon'.

"Mi única responsabilidad real es artística. Lo aprendí mucho interpretando a Bob Dylan. Sería extraño pasar años haciendo castings, recibiendo rechazos, y después creer que tu rol en la vida es ser un faro moral. No quiero ser eso. Tampoco quiero ser irresponsable. Pero mi trabajo es actuar. Pensar otra cosa sería una confusión", explicó el actor en una entrevista para La Voz, el medio argentino. La película es de un ritmo endiablado, y muy divertida. Chalamet lo da todo, como siempre, bien acompañado de intérpretes como Gwyneth Paltrow. Además, está inspirada en hechos reales, aunque esa coletilla le trajo problemas legales.

Fecha de estreno: 8 de mayo

Good Omens

Sinopsis: Su amistad que dura milenios se ha roto desde que Azirafel aceptó la oferta de volver al Cielo, dejando atrás a Crowley. Ahora, asumiendo su reciente cargo como Arcángel Supremo, Azirafel se tiene que encargar de supervisar el Segundo Advenimiento, una responsabilidad monumental que le pesa profundamente y que además empeora cuando sus planes causan consternación entre los demás ángeles. Mientras tanto, un Crowley con el corazón roto se encuentra en su momento más bajo, vagando por las calles del Soho.

Es curiosa la trayectoria de 'Good Omens', una serie que llegó con el sello de Neil Gaiman, uno de los autores literarios más prolíficos e importantes de la literatura fantástica. La primera temporada llegó en 2019 con seis episodios. La segunda este pasado 2023, con otros seis episodios. Pero, debido a los problemas y acusaciones de abuso contra el autor, Gaiman, Prime Video decidió cancelar la serie. Aunque, para alegría de sus miles de fans, han podido cerrar la historia con una película final de noventa minutos.

David Tennant y Michael Sheen vuelven a ser los protagonistas de uno de esos romances que tanto nos gustan. "Disfrutamos el uno del otro en 'Good Omens' y eso te inspira", dijo Tennant en una entrevista para Sensacine. Y es que la química entre ambos traspasa la pantalla. Ese es el secreto de su éxito.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Off Campus

Sinopsis: Cuenta la inesperada conexión entre una estudiante de música y el jugador estrella de hockey de la universidad. A medida que su relación se profundiza, deben enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la edad adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.

El mundo de la literatura juvenil y young adult está viviendo una nueva edad de oro, y las plataformas lo saben, así que están aprovechando todo lo que pueden para sacar nuevas historias basadas en esos éxitos literarios. Entre todas, Prime Video es la plataforma experta en hacerlo. Así lo ha demostrado con la trilogía de 'Culpables' de la autora Mercedes Ron, o la serie basada en los libros de Jenny Han 'El verano en que me enamoré'. Y ahora nos llega la saga de Elle Kennedy, conformada por cinco libros, de los cuales el primero es 'Kiss Me'. Romance juvenil en el mundo del hockey. ¿Qué puede haber más divertido que eso?

Louisa Levy y Gina Fattore son las showrunners de esta nueva ficción de Prime Video, y contará con Ella Bright, Belmont Camelli y Josh Heuston como el trío protagonista que se sumergirá en un romance a tres bandas. La primera temporada sigue un sexy y divertido romance entre polos opuestos: Hannah, una compositora reserva, y Garret, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. Así lo adelanta un comunicado de Prime Video sobre la serie.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta

Sinopsis: Cuando el analista de la CIA Jack Ryan se topa con una sospechosa serie de transferencias bancarias, su búsqueda de respuestas le saca de la seguridad de su trabajo de oficina y le catapulta a un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, con un terrorista en ascenso que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

Tom Clancy es el rey de las novelas de espías, mezcladas siempre con terrorismo y los últimos avances tecnológicos. Su personaje más famoso es el de Jack Ryan, que ha tenido varias caras a lo largo de la historia en sus múltiples adaptaciones. Primero fue Alec Baldwin, luego Harrison Ford, más tarde Ben Affleck y Chris Pine y, el último en unirse, ha sido John Krasinski, que ha resultado ser el actor que más veces le ha interpretado. En la serie de cuatro temporadas que estrenó Prime Video hace algunos años, Krasinski daba vida a una versión más joven y, al comienzo, inexperta del clásico personaje. Pero tras 30 episodios, las cosas han cambiado. Y ahora le llega el turno a una nueva historia en forma de película, dirigida por Andrew Bernstein.

"Él ha sido el mejor. Ha habido muchos y, lo digo honestamente y no por todo el dinero que me paga, él es el mejor. De verdad que lo es. Y lo es porque tiene la capacidad de plasmar todos los grandes ingredientes de Jack Ryan, su humanidad, y luego además es un gran actor de acción", comentó Michael Kelly, otro de los actores de la serie, en una entrevista para eCartelera.

Fecha de estreno: 20 de mayo

Aída y vuelta

Sinopsis: 'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción, con los personajes de 'Aída', como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, el trabajo del cómico o la fama.

La serie 'Aída' es una de las más famosas de nuestra televisión. Durante 10 temporadas, trató de hacernos reír en Telecinco, dando plataforma a nuevos intérpretes como Paco León, Ana Polvorosa o Eduardo Casanova. Un humor muy español, que en algunos personajes ha envejecido regular, pero consiguió mantenerse bastante actualizado hasta su final.

Paco León decidió entonces en 2025 hacer una reunión con todo el reparto (aunque faltan algunos, como la propia Polvorosa), pero en forma de película, y además con un toque meta que no todo el mundo entendió. Pese a ello, lideró la taquilla. "Hay chistes que hoy te siguen haciendo gracia y otros que los ves anticuados y dices: 'Guau, esto hoy no se podría decir'. Y afortunadamente, porque se han aprendido muchas cosas"', comentó Carmen Machi en una entrevista para eCartelera sobre cómo habían cambiado las cosas en estos últimos años.

Fecha de estreno: 22 de mayo

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