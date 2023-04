Crítica ‘Citadel’: una épica serie de espías que busca ser la próxima gran franquicia de acción

Lo hemos dicho muchas veces, y seguiremos insistiendo lo que haga falta. Amazon Prime Video está siendo la plataforma que más arriesga con sus producciones, y de lejos. Ahí tenemos los ejemplos de ‘El Consultor‘, ‘Inseparables‘ o ‘Los anillos de poder‘. Y, a todas estas series, se suma a partir de este 28 de abril, la serie de acción ‘Citadel’. Mucho se ha hablado de ella en los últimos años. Ya no solo por su presupuesto abultado (cerca de 300 millones, convirtiéndose en la segunda serie más cara de la historia… curiosamente justo detrás de ‘Los anillos de poder’), sino por su ambición. Jen Salke, la jefa de Amazon Studios, quería crear su propio universo compartido… y la premisa de ‘Citadel’ nace de ahí.

¿Y quién mejor para poner orden en tu universo que los reyes de organizar diferentes personajes y películas? Sí, hablamos de los hermanos Russo, autores de las mejores películas de Marvel. Aunque fuera de la Casa de las Ideas no hayan tenido mucha suerte, ni hayan sabido dar con la tecla adecuada, su nombre sigue intacto, y desde Amazon lo saben. Los hermanos Russo siguen atrayendo al público, esperando que por fin creen esa gran saga que tanto se les está resistiendo. ¿Será ‘Citadel’ por fin? Bueno… sí y no. Pero esperamos que sí. Tenemos ganas de que sí.

Primero expliquemos cuál es el plan de Amazon con esta serie. ‘Citadel’ será la serie principal, pero de esta se nutrirán varios spin-offs realizados en diferentes países. Por ejemplo, en Italia ya han terminado de rodar su propuesta, protagonizada por Matilda De Angelis. Y el spin-off de India va a comenzarlo, con Varun Dhawan y Samantha Ruth Prabhu como estrellas principales. Sabemos que habrá más, pero aún no se ha revelado en qué países. Eso sí, todos los proyectos estarán conectados a una biblia principal creada por David Weil, guionista y productor ejecutivo de la serie principal. Un plan ambicioso y revolucionario.

¿De qué va ‘Citadel’?

Hace 8 años de la caída de Citadel. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial.

Misión Imposible en la pequeña pantalla

‘Citadel’ empieza como un tiro, todo hay que decirlo. Una secuencia de acción que dura casi 15 minutos. Sí, es verdad que sus diálogos a veces son sonrojares. «Me han echado de primera clase por fumar». «No se puede fumar en primera clase». «Ya, pero no me gusta que me lo prohiban». Ese es el nivel. pero no es nada que no hayamos visto ya en un sinfín de producciones similares, así que no vamos a llevarnos las manos a la cabeza a estas alturas. Porque hay que saber por qué estamos aquí. ¿Diálogos incisivos y dignos del Oscar? ¿O acción y espionaje internacional con dos protagonistas guapísimos? La respuesta correcta ya sabemos cuál es.

Aunque las coreografías de estos primeros tres episodios (los que hemos podido ver) palidecen bastante si las comparamos con películas como ‘John Wick’, consiguen lo que quieren, y acaban por funcionar. Pero hay veces que dan la impresión de mezclar demasiadas cosas, demasiados planos, ensuciando la secuencia final.

Cuidadito con cruzarse en el camino de Nadia… / Prime Video

Este comienzo nos recuerda al mejor James Bond, o a las más recientes entregas de ‘Misión Imposible’. Incluso la trama nos recuerda a ello. Demasiado. Porque la idea de Citadel y Manticore se parece demasiado al FMI y al Sindicato. Una organización que trata de salvaguardar al mundo contra una que trata de dinamitarlo, de crear un nuevo orden mundial. Nada nuevo bajo el sol. Y sí, por supuesto que hay un topo. ¿Cómo no iba a haberlo? ‘Citadel’ no descubre nada nuevo, pero nos da precisamente todo lo que hemos venido a buscar.

Stanley Tucci… y todos los demás

Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas son la pareja protagonista sobre la que se va a sostener la franquicia. Al menos, de momento. Y no estamos del todo seguros de si la elección ha sido o no la acertada. A ver, Richard Madden es guapo, el público le conoce, y tiene presencia. Pero hay algo que le falta. Primero, carisma. Busca darle primero un toque canalla a su personaje, y luego otro más humano. Y no acaba de clavar nignuno de los dos. Madden es un muy buen actor, pero quizá sea demasiado hierático, y eso lastra su interpretación. Sobre todo si quieres que el espectador le coja cariño.

Y, lamentablemente, a Priyanka Chopra Jonas le pasa algo parecido. Se la ve demasiado encorsetada, como si no supiera hacia dónde tirar. Es verdad que su personaje se presta a ello (recordemos que ha perdido la memoria tras el accidente de tren del primer episodio), pero no acaba de tener química con su compañero de serie. Y eso no es culpa suya. Simplemente, no funcionan como pareja. O no funcionan del todo.

Pero el que sí está estupendo, como siempre, vaya novedad, es Stanley Tucci. Es un actor que le puedes poner en cualquier película, que te la va a mejorar al instante. Da miedo, pero también da ternura. Da confianza, pero también sabemos que oculta algo. Es duro, pero a la vez tiene su corazón. Tucci es uno de los grandes secundarios del cine de los últimos años, y ya llega tarde su reconocimiento. Su Bernard Orlick es, de lejos, lo mejor de ‘Citadel’.

Aunque no debemos olvidar a esa villana interpretada por Leslie Manville. Nominada al Oscar por la maravillosa ‘El hilo invisible’, Manville construye aquí un enemigo poderoso, traicionero y muy meticuloso. Cierta conversación en un jardín pone los pelos de punta.

Stanley Tucci siendo el mejor una vez más. / Prime Video

Acción, romance y clichés

En estos tres primeros episodios (de un total de 6 que tendrá la primera temporada), nos encontramos todos los clichés posibles del cine de espías y de acción. Aunque hay veces que se notan las costuras y uno no se explica dónde han ido a parar esos 300 millones, las secuencias de acción por lo general están bien rodadas. Tanto las más espectaculares como las más contenidas.

Claro que hay lugar para el romance, para las grandes corporaciones malvadas, para los diálogos sobreexpositivos y que buscan ser ingeniosos… ‘Citadel’ lo tiene todo. De hecho, incluso hay veces que parezca una serie hecha por una IA, que ha mezclado todo sobre el cine de espías y de acción de los últimos años. Sí, hay veces que se nota que el guión haya sido elaborado por 6 personas distintas. Bryan Oh, Josh Appelbaum, Sarah Bradshaw, André Nemec, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.

Priyanka Chopra Jonas y Richard Madden haciéndose ojitos. / Prime Video

Pero ‘Citadel’ lo tiene todo para funcionar y tener éxito. Porque si algo está bien, ¿por qué cambiarlo? La serie no busca revolucionar el género, sino la manera de contar las cosas. La visión está más allá, cuando termine esta primera temporada y lleguen los siguientes spin-offs. Es ahí donde quiere llegar Amazon, y es ahí donde veremos si realmente esta serie es una fórmula de éxito, o es otro proyecto que se queda por el camino.