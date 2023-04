Crítica ‘Inseparables’: una mirada feminista y transgresora a la salud maternal con una brillante Rachel Weisz

Aunque no hacen mucho ruido o, al menos, no el esperado, es cierto que Prime Video nos está dando las series más arriesgadas de los últimos meses. Tenemos el ejemplo de ‘El consultor‘ que, aunque algo fallida en su desarrollo, se metía en varios temas sociales muy interesantes de abordar. Pero al final del día, poca gente habló de ella, y eso hoy en día dicta sentencia. Esperemos que no pase lo mismo con la serie de ‘Inseparables’, estrenada este 21 de abril en Prime Video. Porque la serie protagonizada por Rachel Weisz toca temas muy interesantes y necesarios. ¿Lo hace bien? ¿O se queda a medio camino?

‘Inseparables’ es una especie de remake velado de la película del mismo nombre de David Cronenberg. Esta se estrenó en 1988, con todos los fetiches del director, siendo muy explícita y tóxica. Jeremy Irons se encargó de interpretar a los gemelos protagonistas y convirtió a la película en un objeto de culto. Y esta a su vez se basaba en la novela ‘Damage’ de Josephine Hart. Pero la serie de ‘Inseparables’ tiene más de Cronenberg que de Hart, volviéndose sangrienta y muy visceral y explícita.

¿De qué va ‘Inseparables’?

Las gemelas Mantle son brillantes, exitosas y lo comparten todo, incluidos sus amantes. Ambas son ginecólogas y tienen una misión: transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz. Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética con tal de llevar la atención médica de la mujer a la vanguardia.

El show de Rachel Weisz

La serie comienza con una conversación entre las dos hermanas, en un típico diner estadounidense, y se ven interrumpidas por un hombre. Este no solo se sorprende de que sean tan parecidas las dos hermanas, sino que acaba preguntándoles si estarían interesadas en hacer un trío. Y es así cuando conocemos por completo las personalidades de las hermanas, sobre todo gracias a una interpretación brutal de Rachel Weisz. Esa escena inicial nos da muchas pistas sobre lo que vamos a encontrar en la serie.

Gracias a ella, sabemos que ‘Inseparables’ va a ser una serie con conversaciones incómodas (a veces rozando lo irrisorio). También que va a haber un enfrentamiento entre una visión feminista de la sociedad y la visión más machista y generalizada. Y, por último, vamos a entender la base de la relación de las dos hermanas: protegerse por encima de todo. Pero esa dependencia y protección les va a llevar a una relación tóxica y autodestructiva para ambas.

Rachel Weisz es una de esas actrices que llena la pantalla. Pese a su cara dulce, su magnetismo interpretativo es muy fuerte, y así lo muestran casi todos los proyectos en los que ha estado implicada. De hecho, en la serie de ‘Inseparables’, Weisz no solo se implica en el apartado de la interpretación, sino también en el del guión. Porque ha participado activamente en él. La actriz tiene ante sí un reto titánico y sale muy airosa, dándole matices tan diferentes a cada gemela que consigue que las veamos como entes totalmente distintos.

Las gemelas Mantle. / PRIME VIDEO

Un mensaje complejo y repleto de sangre

La serie, ya desde el comienzo, nos deja claro que va a ser una serie transgresora. Muestra dos tipos de partos (natural y por cesárea) sin ningún tipo de censura. Va a haber sangre, va a haber momentos incómodos. Pero de eso se trata el mensaje de la serie: la salud maternal y la autonomía del cuerpo femenino. Eso es lo que quieren conseguir las gemelas Mantle, pero pese a que su proyecto, llamémoslo así, tenga un fin importante, los medios y el camino quizá sean más cuestionables.

No vamos a desvelar todo, pero es verdad que ‘Inseparables’ es una serie que se entiende en su conjunto, viendo los 6 episodios para comprender las motivaciones de las protagonistas. Y, por el camino, aunque la historia se pierda a ratos e incluso se vuelva repetitiva, podemos vislumbrar la gran serie que habría podido ser de acortar un poco su duración.

Rachel Weisz sostiene toda la historia. Los secundarios acaban siendo algo más testimoniales. Lo que nos interesa es ver a las gemelas Mantle haciendo de las suyas. Y se agradece que tanto Prime Video como su creadora Alice Birch no se hayan dejado nada en el tintero. Hay mucha sangre, mucho body horror, e incluso hay escenas que te harán apartar la mirada de la pantalla.

Rachel Weisz haciendo de las suyas en ‘Inseparables’. / PRIME VIDEO

Una mirada femenina necesaria

Otro de los puntos a favor de la serie es que todo el equipo de creación este compuesto por mujeres. Porque ya está bien de hablar sobre temas tan intrínsecos a las mujeres con una mirada masculina detrás. Birch, responsable de ‘Normal People’, lanza importantes mensajes sobre esa salud maternal de las mujeres, de la depresión post-parto e incluso de la gestación subrogada, tema de tan candente actualidad.

Alice Birch y su equipo eleva el material original a otras cotas, trayéndolo al siglo XXI, a esta sociedad posmoderna y tan autoconsciente. Una sociedad post-Me Too que crece y evoluciona cada día. Así, la serie de ‘Inseparables’ se convierte en un producto valiente y transgresor, arriesgada y diferente. No es para todos los públicos, ni mucho menos. Pero acercarse a ella es necesario, y quizá te atrape, sea por el mensaje, por sus imágenes explícitas o por la apabullante interpretación de Rachel Weisz, ante uno de los mejores papeles de toda su carrera.